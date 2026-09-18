Прокуратура заставила убрать опасный борщевик с обочины дороги в Хвастовичском районе

Прокуратура Хвастовичского района провела проверку и выявила нарушение.

Фото: Прокуратура Калужской области.

На обочине дороги между селом Красное и деревней Теребень рос борщевик Сосновского.

Прокуроры внесли представление организации, которая отвечает за содержание участка. После этого были организованы работы по удалению сорняка. Теперь обочина дороги очищена. Прокуратура сообщила об этом 18 сентября.

Борщевик Сосновского – одна из главных проблем в регионе. Его сок делает кожу чувствительной к солнцу, что приводит к ожогам. Борьба с этим растением ведётся постоянно, но полностью избавиться от него пока не удаётся.