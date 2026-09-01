В Калужской области сняли ограничения на заправку топливом

С 1 сентября в регионе больше не действует схема «чёт‑нечёт» при заправке на АЗС — об этом в понедельник сообщил губернатор Владислав Шапша. По словам главы области, поставки бензина удалось стабилизировать.

Теперь на заправках можно заливать топливо и в бак, и в канистру — в пределах лимитов, которые устанавливает сама АЗС.

Губернатор отметил, что дальнейшие решения о возможных ограничениях будут зависеть от ситуации с поставками топлива.