В Калужской области сняли ограничения на заправку топливом
С 1 сентября в регионе больше не действует схема «чёт‑нечёт» при заправке на АЗС — об этом в понедельник сообщил губернатор Владислав Шапша. По словам главы области, поставки бензина удалось стабилизировать.
Теперь на заправках можно заливать топливо и в бак, и в канистру — в пределах лимитов, которые устанавливает сама АЗС.
Губернатор отметил, что дальнейшие решения о возможных ограничениях будут зависеть от ситуации с поставками топлива.
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