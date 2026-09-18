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Происшествия

В Калуге на Грабцевском проезде автомобилист не справился с управлением и погиб

В Калуге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 08:42
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Фото: УМВД России по Калужской области.
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Авария случилась 17 сентября около 15:10 на улице Грабцевский проезд. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Санг Йонг» 1961 года рождения не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору линии электропередачи.

От полученных травм мужчина скончался.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственная группа. Специалисты выясняют, что стало причиной трагедии.

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