В Калуге на Грабцевском проезде автомобилист не справился с управлением и погиб

В Калуге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Фото: УМВД России по Калужской области.

Авария случилась 17 сентября около 15:10 на улице Грабцевский проезд. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Санг Йонг» 1961 года рождения не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору линии электропередачи.

От полученных травм мужчина скончался.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственная группа. Специалисты выясняют, что стало причиной трагедии.