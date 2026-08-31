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Общество

В Калужскую область переезжают новые врачи

Дмитрий Ивьев
31.08, 13:15
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В нынешнем году по программам «Земский доктор/Земский фельдшер» привлекли 45 медиков. Также в больницы и поликлиники пришли работать 70 целевиков и 52 специалиста из других регионов, сообщил 31 августа губернатор Владислав Шапша.

Он пояснил, что на укрепление системы здравоохранения в этом году направлено больше миллиарда рублей.

Санавиацией эвакуировано 37 пациентов.

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