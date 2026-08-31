В Калужскую область переезжают новые врачи

В нынешнем году по программам «Земский доктор/Земский фельдшер» привлекли 45 медиков. Также в больницы и поликлиники пришли работать 70 целевиков и 52 специалиста из других регионов, сообщил 31 августа губернатор Владислав Шапша.

Он пояснил, что на укрепление системы здравоохранения в этом году направлено больше миллиарда рублей.

Санавиацией эвакуировано 37 пациентов.