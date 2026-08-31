В Калужской области временно изменили правила заправки на АЗС

В понедельник, 31 августа, заливать бензин могут водители с любыми номерами.

В этот день не действует правило «чёт/нечёт».

Со вторника, 1 сентября, вновь нужно будет ориентироваться на свой номер. Заправляться смогут водители с первой цифрой номера 1, 3, 5, 7 и 9.

Ограничения не действуют на трассах М3, А130 и Р-132.