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В Калужской области временно изменили правила заправки на АЗС

Дмитрий Ивьев
31.08, 11:49
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В понедельник, 31 августа, заливать бензин могут водители с любыми номерами.

В этот день не действует правило «чёт/нечёт».

Со вторника, 1 сентября, вновь нужно будет ориентироваться на свой номер. Заправляться смогут водители с первой цифрой номера 1, 3, 5, 7 и 9.

Ограничения не действуют на трассах М3, А130 и Р-132.

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