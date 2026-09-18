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18 сентября в Калугу приехал император Николай I

Что происходило в Калужской области 18 сентября в разные годы.
18.09, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 18 сентября.

В 1834 году в Калуге побывал Николай I. 18 сентября император посетил Калужскую гимназию. Директором гимназии в то время был С.Я. Унковский, отставной капитан-лейтенант флота.

В 1845 в Калугу приехал писатель Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886), юрист по профессии и публицист по призванию. Он был назначен на должность товарища председателя Уголовной палаты (6.09.1845-05.1847).

1951 – «Затяжной ремонт

Больше года тому назад калужская ремстройконтора приступила к ремонту дома №26 по улице Баумана, где проживают 8 семей.

Время идет, а конца работы не видно. Алебастр, песок и другие материалы, привезенные для ремонта, размыло дождями.

В доме часто появляется прораб ремстройконторы товарищ Жоров. Походит, обмерит – и дальше дело не идет. Когда же будет закончен ремонт дома?» (Из публикаций газеты «Знамя»)

1960 - в Людинове открыт памятник Герою Советского Союза Алексею Шумавцову и людиновским комсомольцам-подпольщикам. Скульптор Н. Прозоровский, архитектор В. Федоров. На открытии присутствовали первый секретарь обкома КПСС Постовалов, маршал Советского Союза Москаленко, генерал-лейтенант Егоров.

1997 - постановлением Законодательного собрания Калужской области была утверждена городская черта Сосенского. Прежде он входил в состав Козельского района как поселок. 10 августа 1954 года решением исполкома Козельского районного Совета был утвержден «Бюджет вновь организованного Сосенского поселкового Совета». Статус города Сосенский был утвержден в 1991 году.

1998 – Калужский ЗАГС отметил новоселье в бывшем особняке купца Теренина (угол улицы Воскресенской и переулка Старичкова).

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