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Авто и транспорт

На нескольких улицах Калуги провели ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
31.08, 15:55
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В понедельник, 31 августа, администрация города сообщила, где проведены работы за последнюю неделю.

Ремонт сделан на улицах Больничной, Космонавта Волкова, Тарутинской, Молодежной, перекрестке Театральной и Дарвина, проезде от Платова к дому 33 по Грабцевскому шоссе.

В ближайших планах дорожников – ремонт на улице Сельской.

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