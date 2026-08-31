На нескольких улицах Калуги провели ямочный ремонт

В понедельник, 31 августа, администрация города сообщила, где проведены работы за последнюю неделю.

Ремонт сделан на улицах Больничной, Космонавта Волкова, Тарутинской, Молодежной, перекрестке Театральной и Дарвина, проезде от Платова к дому 33 по Грабцевскому шоссе.

В ближайших планах дорожников – ремонт на улице Сельской.