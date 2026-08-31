В Калуге пьяный водитель «Вольво» врезался в столб
Около 21:30 в воскресенье, 30 августа, авария произошла у здания правительства области на улице Пролетарской.
По предварительной информации, 53-летний водитель легкового автомобиля «Вольво» не справился с управлением и врезался в столб и металлическое ограждение.
В результате ДТП пострадал водитель «Вольво». В полиции подчеркнули, что он был пьян.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь