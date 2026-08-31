В Калуге пьяный водитель «Вольво» врезался в столб

Фото из архива.

Около 21:30 в воскресенье, 30 августа, авария произошла у здания правительства области на улице Пролетарской.

По предварительной информации, 53-летний водитель легкового автомобиля «Вольво» не справился с управлением и врезался в столб и металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель «Вольво». В полиции подчеркнули, что он был пьян.