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Происшествия

В Калуге пьяный водитель «Вольво» врезался в столб

Дмитрий Ивьев
31.08, 11:16
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Фото из архива.
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Около 21:30 в воскресенье, 30 августа, авария произошла у здания правительства области на улице Пролетарской.

По предварительной информации, 53-летний водитель легкового автомобиля «Вольво» не справился с управлением и врезался в столб и металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель «Вольво». В полиции подчеркнули, что он был пьян.

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