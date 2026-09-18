Авария во Мстихино затрудняет выезд из Калуги в сторону трассы М-3

В пятницу, 18 сентября, на выезде из Калуги в сторону трассы М-3 образовался затор. Движение затруднено в районе Мстихино. Причиной стала авария, произошедшая возле светофора на выезде с улицы Лесной.

По словам очевидцев, пробка растянулась уже на полкилометра.

Водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты.