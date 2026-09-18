Авария во Мстихино затрудняет выезд из Калуги в сторону трассы М-3
В пятницу, 18 сентября, на выезде из Калуги в сторону трассы М-3 образовался затор. Движение затруднено в районе Мстихино. Причиной стала авария, произошедшая возле светофора на выезде с улицы Лесной.
По словам очевидцев, пробка растянулась уже на полкилометра.
Водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты.
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