В Калужской области с 1 сентября отменят ограничения на заправку бензином на АЗС
В понедельник губернатор Владислав Шапша заявил, что в регионе удалось стабилизировать поставки топлива.
- В связи с этим с 1 сентября отменяем принятые областным оперативным штабом ограничения «чет/нечет», - рассказал глава региона. - Также отпуск топлива возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС.
По словам губернатора, дальнейшие решения по введению или отмене ограничений будут приниматься в соответствии со складывающейся ситуацией.
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