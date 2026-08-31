В Калужской области с 1 сентября отменят ограничения на заправку бензином на АЗС

В понедельник губернатор Владислав Шапша заявил, что в регионе удалось стабилизировать поставки топлива.

- В связи с этим с 1 сентября отменяем принятые областным оперативным штабом ограничения «чет/нечет», - рассказал глава региона. - Также отпуск топлива возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС.

По словам губернатора, дальнейшие решения по введению или отмене ограничений будут приниматься в соответствии со складывающейся ситуацией.