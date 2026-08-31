Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области с 1 сентября отменят ограничения на заправку бензином на АЗС
Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области с 1 сентября отменят ограничения на заправку бензином на АЗС

Дмитрий Ивьев
31.08, 12:34
2 1838
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник губернатор Владислав Шапша заявил, что в регионе удалось стабилизировать поставки топлива.

- В связи с этим с 1 сентября отменяем принятые областным оперативным штабом ограничения «чет/нечет», - рассказал глава региона. - Также отпуск топлива возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС.

По словам губернатора, дальнейшие решения по введению или отмене ограничений будут приниматься в соответствии со складывающейся ситуацией.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бензин
Лента настроения
35 оценили
57%
3%
23%
0%
3%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikt2UW82SmNRMjlLSkJXOUcxVGpIM3c9PSIsInZhbHVlIjoid1ZxUWJ5eWVrUmVCMFhBS1FHdkU2M3JlbTJVcnRtdVZ5ckdEMFhDVUNqN00reU15TEdHS0pFMDRkeXhiN3JnVzN3R004dEZWd3ZsenpHb3djc3JFL0ozcWFmT1hHQ0hoRlZHdlRuL1I1L3I1ZmlQNlU3WWpIakVsQU9venBhRVJuaE84WlRCZWRtSGh2UGhtbm83SzJNblRLd2ttZkpobXdHNWZsYzJ0eFBSM1hSVEIxU3dqZGllTDBDd1pyUlNKczFLNVJGR3p0eGR2eGYxNGRZd21lZCtsMldoR1NDQWUvZlczMS9VZmd5ODdKaDBtejRiTFpXazJuQU1uNnduVWVnaERncGUwc0FRNWRVc2t6anBVQ2RUWFdlb3luSFVNT0wrOVlLSEx1OVVDUlM0SGl2bDVVVmY3ZHV6KzRud3h2TVdIRFZDdGxXcWhKOVQrczNpSkVjRnROS1NGdWpTcCtERmtBaWZoVFZOcU5IYjhLQWlaRDJaaGhVd1Y1TDhUTWlZWTlxNFZIZjVNd3U1QnJRNWJSWllBcmV2aXJ5YWF0SmdaVTBCNDdGU3BrbnJKckhkRHgwd3Ird1pTbUlXeCIsIm1hYyI6IjhlYmIyM2Q0YmNhMjEwZDZjMzAyNDZiNWQzMzU3YTUzMmJmZTlkZGEzMzFkOWU5ZGJiNmNmODM0OGY5MTRlZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdqcHAySmwwRUxYVXFyS082Y3lxM0E9PSIsInZhbHVlIjoia0FyaFlTVSsxU1FoSkczMldzK3VBRVFVUXBqUlpyN3hzM0dXSUZGRThQdFl4OE5TNVpIWExWaGF5aWVuY0gzV1Z2Q1BiV2RTVWxrS2dZdTRkcndqMmNGMjJ1TE9kSUNZYXpZbjAzNXlCYmRKUEhMQTRkVnZYbHR0cE5FRng1Zmg1SzRUQkVQUW9vd2YxRHBBZnZyaVY2OEtsWFp5ZklrM0orK0JEQ0t3c1VreTBVZjF6QVBMUk05WWJaWjM0ZVNHakludjF3NFIyenhyekZvcTg1bFQ3aDB1MGFLYmYrZENKanVITU9Fa2RDVGM1M0dXYU1KcG9tRWoyR3lRWGsxeVk3cnRWUlczUDFEVWJDZE4rai91OEc1MVZWaUROeDFZaTg3SmNsTmNVVUErdHhWS3lIRkFzUGhTZ0ppb3ZCU2hQaTU1R0JuYzlkMzJzVWxUVzRTb0NKODVMcFlmeDRqNzNuY1Y4bm9Rb2dJalZDZnIrL2VYNXA3RisyUmlSSUhPNUlhV0xDNlpyZEJIV1B5MWFKcnVDVTYvMTdTMWx4RE1zeS9xYzl2WjZ1UTZEQ3RJZDdVaXZaa2UvTVdqd1oxRDJlZkFOWEtEVjJ1ay84dzNmKzVPZVpOQm4yU3BiZUFtWFJZT1B6WEIvTHl1eDd6SFBRcmN0aWpFdDRhZUplWStNOTNIWFBHYVNzUTRkR01QYzQ3dEY0SzVSQVlzckRJZ0JiK3k2L1JkckdVZ3FwaHJyK2VzbmY3b1MzdlJ1R1k2S1FyZkhSb2Z4NlhRelZkV3dyaXc2V0l4ajBXWENuTEwxK2lOeXNWbzgxT1ExaFdLdmw0cFpVT2tnV2VhZEQ1ZSIsIm1hYyI6IjgxZWZjMjc2NzMwYjgzODM0ZjI5NWYzMzZmYzA3ZjNhZTQ5YTEwZjFjM2ZiY2IwY2FmYmM3MzQ1YjNhMDlmMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+