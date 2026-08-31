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Новость дня Общество

Мы запустили карту, где можно отслеживать доступность аэропортов России

Дмитрий Ивьев
31.08, 15:49
3 583
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На странице aero.kp40.ru собраны данные о текущем статусе аэропортов страны.

Это неофициальный агрегатор. Но источником публикации являются данные Росавиации.

Статус аэропорта показывает последнее, что о нём сообщало федеральное ведомство. Перед поездкой сверяйтесь с онлайн-табло аэропорта и авиакомпанией.

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