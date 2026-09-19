Кадровое усиление: 22 новых специалиста пополнили штат Калужской горбольницы № 4

Калужская городская клиническая больница № 4 им. А.С. Хлюстина, которая является одним из крупнейших медучреждений региона и обслуживает более 130 тысяч жителей Калуги и Ферзиковского округа, пережила самое масштабное пополнение штата за последние годы.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

После завершения образовательных программ к работе приступили 22 медицинских работника. Примечательно, что более половины из них обучались по целевым направлениям, что способствует закреплению молодых кадров в регионе. Среди новых сотрудников – выпускники ведущих профильных вузов и колледжей: МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РУДН им. Патриса Лумумбы, Курского государственного медицинского университета, КГУ им. К.Э. Циолковского, а также Калужского базового медицинского колледжа.

Новый коллектив сформирован как из уже получивших дополнительную квалификацию врачей, так и из начинающих профессионалов: шесть докторов успешно завершили ординатуру, а 11 врачей, три медицинские сестры, медбрат и фельдшер только начинают свой путь в практической медицине.

Губернатор Владислав Шапша лично поприветствовал новых сотрудников и пожелал им профессиональных успехов:

- Рассчитываю, что полученные знания и навыки вы в полной мере используете в своей работе, будете чутко и внимательно заботиться о здоровье наших земляков.

Глава региона подчеркнул, что столь значительный приток кадров стал результатом системной работы и эффективности целевых программ в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этим мерам в Калужской области уже наметилась устойчивая положительная динамика по снижению дефицита врачебных кадров.