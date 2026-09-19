Кадровое усиление: 22 новых специалиста пополнили штат Калужской горбольницы № 4
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
После завершения образовательных программ к работе приступили 22 медицинских работника. Примечательно, что более половины из них обучались по целевым направлениям, что способствует закреплению молодых кадров в регионе. Среди новых сотрудников – выпускники ведущих профильных вузов и колледжей: МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РУДН им. Патриса Лумумбы, Курского государственного медицинского университета, КГУ им. К.Э. Циолковского, а также Калужского базового медицинского колледжа.
Новый коллектив сформирован как из уже получивших дополнительную квалификацию врачей, так и из начинающих профессионалов: шесть докторов успешно завершили ординатуру, а 11 врачей, три медицинские сестры, медбрат и фельдшер только начинают свой путь в практической медицине.
Губернатор Владислав Шапша лично поприветствовал новых сотрудников и пожелал им профессиональных успехов:
- Рассчитываю, что полученные знания и навыки вы в полной мере используете в своей работе, будете чутко и внимательно заботиться о здоровье наших земляков.
Глава региона подчеркнул, что столь значительный приток кадров стал результатом системной работы и эффективности целевых программ в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этим мерам в Калужской области уже наметилась устойчивая положительная динамика по снижению дефицита врачебных кадров.
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