20 сентября в Калугу прибыл Ингерманландский полк

Что происходило в Калужской области 20 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 сентября.

«1703 года грех ради наших вражда между калужскими граждан ученилась и продолжалась до 1724 года сентября по 20 число, и управлялись особыми судами, а того числа все под один суд приведены, и в магистрате засели бургомистр и ратман. Боже сохрани в мире град твой» (Из записок купца Губкина). Речь здесь идет о ссоре между берендяками и гончарами, которая затянулась и была улажена только в 1724 г.

20-21.09.1892 - в Калугу из Нижнего Новгорода прибыли первые эшелоны 9-го пехотного Ингерманландского императора Петра Великого и 10-го пехотного Новоингерманладского полков. 17 октября в городе состоялся первый парад войск. Большую помощь ингерманландцам в обустройстве лагеря оказал известный своей благотворительностью калужский Городской Голова Иван Козьмич Ципулин (1825-1901). Знамя Новоингерманландского полка хранится в фондах Калужского государственного краеведческого музея. Под этим знаменем русские воины сражались в Русско-Японскую и Первую мировую войны.

2001 – на 87-м году жизни скончался Касьян Андреевич Поленков (14.03.1915 – 2001). Он был заслуженным работником культуры, членом КПСС с 1944 г., участником Великой Отечественной войны, бывшим заведующим партийным архивом Калужского обкома КПСС.