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Образование

Шапша поздравил студентов в День знаний

Дмитрий Ивьев
01.09, 12:11
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник побывал на торжественном мероприятии в КГУ им. К.Э. Циолковского.

- Еще 1300 студентов стали частью большой университетской семьи, успешно пройдя серьезный конкурс. Среди них 500 ребят из других регионов, около полусотни - из-за рубежа, - отметил губернатор.

Сейчас здесь учатся студенты из 75 регионов России и 40 стран мира.

- В этом году вновь несколько новых образовательных программ, в том числе стоматология и электроэнергетика, - пояснил Шапша. - Один из лучших университетов страны, с богатыми традициями и достижениями. Готовит профессионалов самого высокого класса.

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