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В Калужской области «Фольксваген» врезался в фуру – пострадали четыре человека

Дмитрий Ивьев
31.08, 12:17
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Около 7:30 утра 30 августа авария произошла на 100 километре федеральной трассы М3 «Украина» в Обнинске.

По предварительным данным полиции, 51-летний водитель «Фольксвагена Поло» не пропустил фуру DAF.

Травмы получили четверо мужчин-пассажиров «Фольксвагена». Им от 29 до 61 года. Врачи оказали пострадавшим помощь.

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