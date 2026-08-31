В Калужской области «Фольксваген» врезался в фуру – пострадали четыре человека
Около 7:30 утра 30 августа авария произошла на 100 километре федеральной трассы М3 «Украина» в Обнинске.
По предварительным данным полиции, 51-летний водитель «Фольксвагена Поло» не пропустил фуру DAF.
Травмы получили четверо мужчин-пассажиров «Фольксвагена». Им от 29 до 61 года. Врачи оказали пострадавшим помощь.
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