В Калуге проверили воду из микрорайона Кубяка
Там завершились работы по промывке сетей водоснабжения.
- Сегодня сотрудники лаборатории произвели отбор проб воды в контрольной точке микрорайона, - рассказали 16 сентября в водоканале. - Данная процедура является обязательной и направлена на подтверждение безопасности воды, а также её соответствия строгим санитарным нормам. По итогам проведенных испытаний подтвердилось, что вода в микрорайоне Кубяка полностью соответствует нормативам.
Ранее местные жители жаловались, что вода из крана имеет желтый цвет.
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