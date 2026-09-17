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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге проверили воду из микрорайона Кубяка

Дмитрий Ивьев
17.09, 14:56
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Там завершились работы по промывке сетей водоснабжения.

- Сегодня сотрудники лаборатории произвели отбор проб воды в контрольной точке микрорайона, - рассказали 16 сентября в водоканале. - Данная процедура является обязательной и направлена на подтверждение безопасности воды, а также её соответствия строгим санитарным нормам. По итогам проведенных испытаний подтвердилось, что вода в микрорайоне Кубяка полностью соответствует нормативам.

Ранее местные жители жаловались, что вода из крана имеет желтый цвет.

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