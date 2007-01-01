Фонтаны, старинные церкви и воздушная тревога: чем запомнился Липецк на День Победы

На майских выходных я покинула Калужскую область и отправилась в Липецк – старинный российский курорт, который также является ядром крупнейшей российской агломерации.

Повод более чем позитивный – крестины дочки друзей.

Но, естественно, не могли мы упустить и возможность посмотреть этот древний город, который старше Калуги всего на 28 лет.

День Победы

Приехали мы туда в День Победы. Как и во многих регионах нашей страны, праздничных демонстраций в Липецке не было, но город украсили к празднику, а люди потоком шли с цветами на Площадь Героев к Вечному огню.

Возложение цветов

Мы с близкими тоже возложили цветы к мемориалу и почтили погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Рядом с могилами погибших во времена Великой Отечественной войны можно заметить и надгробья тех, кто умер позже

За Вечным огнем есть узкая дверца, пройдя в которую, попадаешь к памятнику советским воинам, умершим в госпиталях, а рядом с ним – старинное Евдокиевское кладбище.

Вечный огонь на площади Героев

В более спокойные времена в районе Площади Героев проводился парад.

- Всегда обязательно было шоу, - рассказала нам уроженка Липецка Екатерина. - «Соколы России», они же у нас базируются, летали. Но сейчас в связи с чрезвычайной ситуацией все массовые мероприятия отменены. Цветы в память погибшим возлагают те, кто хочет.

Российский триколор, а рядом с ним герб Липецка

В этом году даже в Калуге отменили все массовые мероприятия, а в Липецкой области и подавно. Здесь обстановка еще более непростая, ведь она граничит с Воронежской, а та, в свою очередь, с прифронтовой Луганской.

Однако гуляния в честь Дня Победы в Липецке все же были. Так как в город мы прибыли довольно поздно, то успели застать только вечерние торжества. В парках и площадях Липецка в шесть вечера начались концерты.

Дети танцевали в центре, а те, кто постарше сидели на трибунах

Праздник меня повели смотреть в «Быханов сад». В основном программа пришлась по вкусу именно деткам, которые отплясывали в центре.

Наталья и Андрей со своими героями

На выходе из «Быханова сада» я попросила рассказать троих местных жителей о своих героях. Они согласились сделать это только после того, как проверили мое редакционное удостоверение.

- Мой дед Евтеев Федор Александрович был артиллеристом, уничтожил много фашистов, технических средств, был награжден Орденом Красной звезды, - рассказал Андрей о своих предках. - Второй дед Маркин Николай был водителем в разных частях. Перевозил танковые снаряды, его машину дважды уничтожила авиация, но каким-то чудом он остался жив.

- Порядин Тихон Васильевич, как мне мама рассказывала, форсировал Днепр, был ранен, - рассказывает Наталья о своем предке. - Он занимался обеспечением и был для солдат, как отец.

- Мой дед был несколько раз ранен и каждый раз, когда он уезжал после ранения, у бабушки рождались дети, - завершает свой рассказ Наталья старой семейной шуткой.

Воздушная тревога

Оповещение о воздушной тревоге в одном из телеграм-каналов Липецка

Как уже было сказано выше, Липецкая область находится гораздо ближе к зоне боевых действий, чем Калуга. И нам удалось испытать на себе все «прелести», с этим связанные.

10 мая около полуночи завыли сирены…

В момент воздушной тревоги мы все находились дома и уже собирались ложиться спать. Алгоритм действий при подобных ситуация я вроде бы помнила, но, оказывается, не так хорошо, как хотелось бы.

Быстро собрала свои вещи и включила телевизор. По федеральным каналам никаких предупреждений не было. В частном доме, где мы остановились, есть подвал, но где именно он находится, мы не знали, поэтому просто вышли на улицу и стали прислушиваться на предмет характерных для ракет и беспилотников звуков.

Затем позвонили липецким друзьям, которые сказали, чтобы мы не волновались и ложились спать. Мол, такое бывает. А через несколько секунд после этого звонка, сирену отключили.

- Их с начала СВО включали всего раза два-три, - рассказала нам поутру Нина Михайловна - хозяйка дома, в котором мы жили. - Они не каждый раз звучат, только если есть реальная опасность для горожан. Сейчас, я думаю, беспилотник запустили на нас, потому что праздники.

Церкви

Как уже было сказано вначале, целью моей поездки были крестины. Они прошли в Древне-Успенской церкви, которая является объектом культурного наследия федерального значения.

Христорождественский кафедральный собор

На Соборной площади рядом с Домом Советов и памятником Ленина находится Христорождественский кафедральный собор, самый большой в городе.

Храм Петра и Павла

Храм Петра и Павла является одним из символов Липецка. Его уничтожили в начале XX века, восстановили в начале XXI, по чертежам, которые сохранились с тех самых пор.

Немного истории

Хозяйка дома, где мы жили, которая, кстати, работает учителем русского языка, поделилась с нами интересными фактами об истории города:

- Когда Петр I прогуливался по Нижнему парку недалеко от Древне-Успенского храма, он увидел желтенький ручеек, - рассказывает Нина Михайловна. – Государь приказал взять воду на анализ, который показал, что она лечебная. Так Липецк и стал курортным городом. Улица Ленина называлась Дворянской. Здесь останавливалась знать, когда приезжала на лечение.

Липецкий бювет

Кстати, в Нижнем парке до сих пор работает питьевой бювет, из которого воду можно пить абсолютно бесплатно.

Я попробовала ее. На вкус она соленая и с привкусом железа.

Что бросается в глаза, в Липецке много фонтанов. Их появлением город обязан бывшему мэру Михаилу Гулевскому, который руководил Липецком в 2002-2015 годах.

При нем были построены поющие фонтаны на площади Петра Великого, каскад фонтанов на Петровском спуске и другие.

- При Гулевском из серого невзрачного города 90-х годов он стал преображаться в более современный и красивый, стали оформлять клумбы, сажать цветы, подстригать деревья, следить за состоянием дорог - рассказывает Нина Михайловна. – А за строительство фонтанов его даже так и прозвали - Фонтан. При Гулевском Липецк даже официально был признан жемчужиной Черноземья. Хотя эталонный чернозем все же южнее - в Воронежской области.

Подытоживая сказанное, Липецк производит очень приятное впечатление. К посещению однозначно рекомендую. Тем более, что ехать до него недолго, на машине 5 с половиной часов.

На Соборной площади находится здание администрации и памятник Ленину

Каскад фонтанов на Петровском спуске

Поющий фонтан

Металлические скульптуры есть по всему городу. Эта, символизирующая жениха и невесту, стоит возле загса

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