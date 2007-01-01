Активирован режим просмотра
неопубликованного материала!
+18...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Блоги Наше всё Фонтаны, старинные церкви и воздушная тревога: чем запомнился Липецк на День Победы
Блог “Наше всё”

Фонтаны, старинные церкви и воздушная тревога: чем запомнился Липецк на День Победы

На майских выходных я покинула Калужскую область и отправилась в Липецк – старинный российский курорт, который также является ядром крупнейшей российской агломерации.
Анастасия Каторгина
12:00 сегодня
0 226
Фото автора
Читайте KP40.RU:

Повод более чем позитивный – крестины дочки друзей.

Но, естественно, не могли мы упустить и возможность посмотреть этот древний город, который старше Калуги всего на 28 лет.

День Победы

Приехали мы туда в День Победы. Как и во многих регионах нашей страны, праздничных демонстраций в Липецке не было, но город украсили к празднику, а люди потоком шли с цветами на Площадь Героев к Вечному огню.

Возложение цветов

Мы с близкими тоже возложили цветы к мемориалу и почтили погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. 

Рядом с могилами погибших во времена Великой Отечественной войны можно заметить и надгробья тех, кто умер позже

За Вечным огнем есть узкая дверца, пройдя в которую, попадаешь к памятнику советским воинам, умершим в госпиталях, а рядом с ним – старинное Евдокиевское кладбище.

 

Вечный огонь на площади Героев

В более спокойные времена в районе Площади Героев проводился парад.

- Всегда обязательно было шоу, - рассказала нам уроженка Липецка Екатерина. - «Соколы России», они же у нас базируются, летали. Но сейчас в связи с чрезвычайной ситуацией все массовые мероприятия отменены. Цветы в память погибшим возлагают те, кто хочет.

Российский триколор, а рядом с ним герб Липецка

В этом году даже в Калуге отменили все массовые мероприятия, а в Липецкой области и подавно. Здесь обстановка еще более непростая, ведь она граничит с Воронежской, а та, в свою очередь, с прифронтовой Луганской.

Однако гуляния в честь Дня Победы в Липецке все же были. Так как в город мы прибыли довольно поздно, то успели застать только вечерние торжества. В парках и площадях Липецка в шесть вечера начались концерты.

Дети танцевали в центре, а те, кто постарше сидели на трибунах

Праздник меня повели смотреть в «Быханов сад». В основном программа пришлась по вкусу именно деткам, которые отплясывали в центре.

Наталья и Андрей со своими героями

На выходе из «Быханова сада» я попросила рассказать троих местных жителей о своих героях. Они согласились сделать это только после того, как проверили мое редакционное удостоверение.

- Мой дед Евтеев Федор Александрович был артиллеристом, уничтожил много фашистов, технических средств, был награжден Орденом Красной звезды, - рассказал Андрей о своих предках. - Второй дед Маркин Николай был водителем в разных частях. Перевозил танковые снаряды, его машину дважды уничтожила авиация, но каким-то чудом он остался жив.

- Порядин Тихон Васильевич, как мне мама рассказывала, форсировал Днепр, был ранен, - рассказывает Наталья о своем предке. - Он занимался обеспечением и был для солдат, как отец.

- Мой дед был несколько раз ранен и каждый раз, когда он уезжал после ранения, у бабушки рождались дети, - завершает свой рассказ Наталья старой семейной шуткой.

 Воздушная тревога

Оповещение о воздушной тревоге в одном из телеграм-каналов Липецка

Как уже было сказано выше, Липецкая область находится гораздо ближе к зоне боевых действий, чем Калуга. И нам удалось испытать на себе все «прелести», с этим связанные.

10 мая около полуночи завыли сирены…

В момент воздушной тревоги мы все находились дома и уже собирались ложиться спать. Алгоритм действий при подобных ситуация я вроде бы помнила, но, оказывается, не так хорошо, как хотелось бы.

Быстро собрала свои вещи и включила телевизор. По федеральным каналам никаких предупреждений не было. В частном доме, где мы остановились, есть подвал, но где именно он находится, мы не знали, поэтому просто вышли на улицу и стали прислушиваться на предмет характерных для ракет и беспилотников звуков.

Затем позвонили липецким друзьям, которые сказали, чтобы мы не волновались и ложились спать. Мол, такое бывает. А через несколько секунд после этого звонка, сирену отключили.

- Их с начала СВО включали всего раза два-три, - рассказала нам поутру Нина Михайловна - хозяйка дома, в котором мы жили. - Они не каждый раз звучат, только если есть реальная опасность для горожан. Сейчас, я думаю, беспилотник запустили на нас, потому что праздники.

Церкви

Как уже было сказано вначале, целью моей поездки были крестины. Они прошли в Древне-Успенской церкви, которая является объектом культурного наследия федерального значения.

Христорождественский кафедральный собор

На Соборной площади рядом с Домом Советов и памятником Ленина находится Христорождественский кафедральный собор, самый большой в городе.

Храм Петра и Павла

Храм Петра и Павла является одним из символов Липецка. Его уничтожили в начале XX века, восстановили в начале XXI, по чертежам, которые сохранились с тех самых пор.  

Немного истории

Хозяйка дома, где мы жили, которая, кстати, работает учителем русского языка, поделилась с нами интересными фактами об истории города:

- Когда Петр I прогуливался по Нижнему парку недалеко от Древне-Успенского храма, он увидел желтенький ручеек, - рассказывает Нина Михайловна. – Государь приказал взять воду на анализ, который показал, что она лечебная. Так Липецк и стал курортным городом. Улица Ленина называлась Дворянской. Здесь останавливалась знать, когда приезжала на лечение.

Липецкий бювет

Кстати, в Нижнем парке до сих пор работает питьевой бювет, из которого воду можно пить абсолютно бесплатно.

Я попробовала ее. На вкус она соленая и с привкусом железа.

Что бросается в глаза, в Липецке много фонтанов. Их появлением город обязан бывшему мэру Михаилу Гулевскому, который руководил Липецком в 2002-2015 годах.

При нем были построены поющие фонтаны на площади Петра Великого, каскад фонтанов на Петровском спуске и другие.

- При Гулевском из серого невзрачного города 90-х годов он стал преображаться в более современный и красивый, стали оформлять клумбы, сажать цветы, подстригать деревья, следить за состоянием дорог - рассказывает Нина Михайловна. – А за строительство фонтанов его даже так и прозвали - Фонтан. При Гулевском Липецк даже официально был признан жемчужиной Черноземья. Хотя эталонный чернозем все же южнее - в Воронежской области.

Подытоживая сказанное, Липецк производит очень приятное впечатление. К посещению однозначно рекомендую. Тем более, что ехать до него недолго, на машине 5 с половиной часов.

На Соборной площади находится здание администрации и памятник Ленину

 

Каскад фонтанов на Петровском спуске
Поющий фонтан
Металлические скульптуры есть по всему городу. Эта, символизирующая жениха и невесту, стоит возле загса

Уважаемые читатели, а в каких интересных местах были вы? Расскажите об этом в комментариях!

Записи по тегу
туризм
Спортивное обозрение
Алексей Мекрюков
Книжная полка
Александр Лапин
Наше всё
Анастасия Каторгина
Прогулки с дядюшкой Ю
Сергей Юнгер
Однажды
Владимир Ивкин
Критический оптимизм
Глеб Верди
#ВТарусе
Евгений Хропов
Музыкальные истории
Сергей Сычев
На грани фола
Ирина Будникова
Приключения - будут!
Елена Ван
Чайные мысли
Наталья Головатюк
О спорте и не только
Николай Егоров
С Надеждой о любви
Надежда Журавлева
Своя территория
Юлия Каргальцева
КультArt
Ярослав Хабаров
Спокойствие! Дело-то семейное
Марина Сергеева
МЕТЕОсфера Калужской области
Дмитрий Пантелеев
VIP-ложа
Калужский Объектив
Туда и обратно
Евгений Журавлев
РАЗ-умная мысль
Иван Крипень
PROЭКОлогию
Выхухоль Хохуля
eyJpdiI6InpTSlFtRjAzUVRwbVNFRXBJNTd4ZXc9PSIsInZhbHVlIjoicnU5UHFBa3U4Zk00dEFKRGxUcVJONHpWSkIxSjJ1VUdvc0w3ZFZzcmZ4V251K2I2ZDNvNkMvU21RTVllVmpaWWk4dk1ZOUFLQmVGMmduMkhDSm5wRkpqVFRra3NhUlBVTUJSbSs4b2dUd0V2VjkzUWQvMGJnOXBQcThIRVdZUGRlY0hoaHpMcmtCQXFlWlFVanRDaFNWbGFVRCtPdzgxTFVjUUoyb1pCWEc0UHgwWm51Ukp5MG55Y3F2VWtQd2ZLQmpNNStWR3Z2amIvS01ESFVMOW9ZTlRiMHJqUUUva3BUTzZ6Y1RMYnhsY01GeUpBR1JZZ1R0SS9ab2REZ3NyS2hzSlBpakVBUmxrKytKeThGNGxCRUF0RlBWYjRPVTZnTmZQbk95R1I4MnR1aDVZZ2NreUl5cS8xdDhZSTQxQUZhWjY4TlVaN25weVhSZFZoczBnYmQ3SldnRG5IbGtMNkNweU1PdC83TEhmSXpUL3NWWWZmZGFFbnlhY09jMURMSVV0bzVkeFFraU5aM0p6bGZjWm1seGlxT00rZWExUlFXTE41L0xCaTBIYkkxcUprR1JxVjhlcG9DSlV5ejF5SmMySHRFbyt5cnA1WGNETC9GblpxTFp3YXZMSDhyclE2L2J6RmQ3M2hta1AxdHJnTCs3ckk4R2NWSHZSQlgzYXFOY2hMM2NvSHQ4a0VodWtGRnpJY251bU1BY01QdkVOZ0Y1QytKeWF4ZG5aOTFKOWMreGtoa2xzd3JUTTFqUnlUeVBqa2lyUmlwaDFBMWs4UVNqdzR6Z3AwNFRNamx4bFppOU8zSzhVU0gxcmxuR3RtK29Dbm9hNzlCVGlSWkRrRnJFT2tXTWVrL3BGblFKRnBmTmM1eU5GY29mbDhmcWJBZGsxS21VZmk1MXhSZ3hLNGpVOThLY2NyT00yVUU1ZlRxUk0ydit6T0VyMGdGVkw5TUZqeEVlY3RCbEN3ZTQxZExUY0dmUWxCY05XYVB2T2xNeE5DSmlSRmpSRFc1ckE5IiwibWFjIjoiMjI1MWY3MzRlOWE2Njg1ZjI1MDE4ZDJhMmU0YjU1ZjM3NmIwNDM3NGY4ZTgzZDIyZWQxZTMxMTQ5YTVkNTk1YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InNDOFhVakJVN2NaajYwNDE2QWY1L0E9PSIsInZhbHVlIjoiMENycjlzUkpqY2hHSEdHbW00OUo0cFQ2V1pBbWs2TTdxL1ZBUGxneDV1Yk1GUU1RWUY4SWZ4OGhBVGtnZmZaRExLUWRsTVJNTUU5aGVqNG5JYUllREJzVEZBNmdBOU80UWo2VEl5ZlorZHZPVkJLZGFER1UwamY5LzFSdlQ5QWhZcXJSRzF5TCt1OUhScmh1UzZRQndmbVFMMXVUclBHVEk5UVcxOWZoOVI5MTh1aWU0Q1dGc0dFaFEwY2Y5S2lXbUVzZVVkajQ0ejBvSzdsdDhtbzE2eWRUa0FYNXlmbTJqK3JvNkhiK1JrMXlnb3g5NUJiajJSQjJmWklJay93V0gvZ2VkNUdTclBIbndKSVJwUnZ3VUZnMFIxQ3pUb3RMSFJzdCtnQitseHU3cnZEcmhvSlk1ZHpJeW9ocTBTR042OGgydGd1OXIyMk9sMDF4bkVnbi92bURrZStmN1pmaVVKQ3JianVKYkVWN1VBcStiZ0J3LzRUYVg5Q2x1Nk1UU3dIRXN2YnNmWjNjMWlDbU1aQ0ZhYUc0eVY2ZktiUGZRQUh0SHgvR0NXUnVUOTcwS3B0RE9MZlQvQVR0UzBMKzhmbndpMFVSTmd4clZtSm9jTFVYQ3l5SndwTkdoeHdYQ2FSNVBmOW9iNjVJeWptUldqaVNpSDNPVEtMdVFLOTdlVWl1WDlsR3lCQWtIbml4M0NRZmwxTzlpbE9vVEt1eVhxSlBpMCtscW4vWm1BSmZvcjAvRldkc2RNNDJkdWJRYlJVZXhJRndJbVlKbVR3WEQyYmRoay9XNFZJcDVvamlOZ2JBQTdhWDhtZlNYOUxmU0FGK0ZBemMwNHphZlc1aFpUOFNpQldZcW9mQVkyZ2ozOUlYeGNZYTMzYzZCdzdiMVgxNEVHNGhVZ0lXR25BeENkNTV5dWdJSmd0VkF4b1JPT1RaYVU2d25sV0RvVk9uSmRldlRRPT0iLCJtYWMiOiIyZDU0MzhjZmMwNjU5NGI3YWY3NGNhYmQ5MzViMzI0ZGFiNjU1ZGE0MmFjMGFjZTc5MzBjYzRkNWQzNDEzZWQyIiwidGFnIjoiIn0=
Борьба с санкциями – дело благородное или как в Калугу привезти товар с eBay, обманув французскую таможню
Анастасия Каторгина Блог “Наше всё”
12:00 01.02
10 4492
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQrZ0o4Zy9SZU9WdlFDM1lpM0U4RUE9PSIsInZhbHVlIjoiSGZlcGtkY0FGM01oUms2WXVGc203R3FWcjJpM1NEMjd5TU9oWVlSSEh3dndiZDVVOEVBcHJKRDB2VW9IK240aFh4Mi80a1BkajZpVm5hcGRvRE5hQnUzOFJXMXA1QXdjdFFpTWlPczQvZXQ5cFR4WU4yRFEwUUpzTWMvLzJHRVhudVBINFhTckFmdDRjS2V2VCtrUUh5S3JZbUMyQ09URTFRcmo2Mm1tbGVlSUVyNVo0bUhpVFVMSEtla2l6VFJlSEFyWjA1RnhXUmpJWVpWOE1OM3dGRXUyMFpqcTdMazZQVXFrUHdXV3VlTy9ncHV5aGprdW5nZUtaVjI5QXpaenNIbFpLY1B4RVppc3NWYkd1eWMwRkZTU2ZWNUhtQ2dvV2tMWEVRc1BQbDc0azZ3d0F5SFVFNGpnMkVFdjd0L09NdVBKb1c2bUdRS1Z1QnR2Rzg4KzZHcmpjWnE1bnNzV2JCKys5OUFVaTFvZmZob1FGTU1MSmpjM2pvQkFteXh1YWx2ZG9CaXF2cUN3QXpjZTdyTkhRcCttZFF3enloaTYvbXpCeENMSXZaT2hLcUtpb21ETC9EVjdmd0lXUXl0cVIwZVpxczBkMG9OSDdpc3RBK3hqTU1FWXNkRTJxbjgvTWU0WUtHOExROFk9IiwibWFjIjoiNWM0Mzg3ZDYzNGJiYjJjYmJiYTQ3NzNlYjhiYWFkYTkxNjM5YWMyMjYyMDc0YTY0ZmU1MGZiNDRlOWFjOWE5NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkdDanhSeFBQUFFSZHFJRDFKTmlUZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiUHhYL3NOdnlXRzFvUmd2QlU4c0EyNk5OaGhlU2lNUkh3VUQrM3IxU0hVQjJPRDlzYkdmRHR2dUhaWm5aR2xpbHRJSUEyNFhXRlMzbUZaNHBDcmZyUGU0SzVmWk1IdWMvRDNTWnZFWTN2SmJHaTM4ajJ3T2V1Z29hZGFWaXdUTFpWbkhJNTdZSGZnbHFXYldteWVpZ1FFcE55QTlQb0x1S2psaERGaHc1c2N6QllwVG1MNGF1UFl0aVplcDdDa2J1REdVYjhXdXBhdlFacFRaTmR5eGNITXd6MlpLWXhERmVWeUFWVFVROVZKajdLbmRwU252NG9VcnB2U1h4MnZmQUM0V0k0WWR0bng5dmU5Q09qalRQNGpNRWN3UHhPZEo5cVFXL2dEK3AyeFk1dXFYV1JJOHdhK0ZpZENmTlloUHQ1R2cwbmdQcTZwVzFKYjhvcGZwRXo0SHlOcTZMMFUreWRscXRrenR0L3VpcXN6TjRrME9tTitqWjZFbjlvNW1JRTdsVjU0dlNBeFRiRmN1M1kraHJxSGZUZTdvdEJyd1RIRlRwdzVXbmxDWVVsWlFqNzE4dEdGNlMxeVhmZDNEbEVBeXB2Ykh0ejdtTFl6aklwUkNkODZhWTkyYTh1R3JubzFMMWdnaDAzZ2c9IiwibWFjIjoiNDAwODZiMDVkNmViNDM2MGU4MTA5MGMzZGZhY2RhNjQ3MDZmZGExNDE1MDQ2OTc2NzI4OWU1ZDBkY2RkMzg3MSIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 13909
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9088
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7359
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6355
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5415
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4387
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3342
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 2930
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3334
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5428
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 6208
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
eyJpdiI6InUwSlFReWxSR2VEenBFTkVEREp5K0E9PSIsInZhbHVlIjoid2RYLzUza040dnljVWZjNnowWW8reGQrT3ZBeGhHKzJPdXRJcURXcm9CYXBwdy9GalArcHhzK0s5K0F2dE5DS1l6cVJINWpWcldmcnNiYmUvL0RJWkw5OUliOVFnbzl5Q2kyb0hiaEtMZnNvdFY4MVRXQ3Y1MFNGaE55YWYyMHRDQTdhNjVYekJXQlUrZDYrVTJNYWFjWjFhMm03T1FLVEF2a3U3R3hwRVJKL0puMzM0V3hYTzRETnpOUWZKTktIcUN0SU8rL09sOFNSUkVsejNSajN0V1FiWktZczM1V3NLazVDRzU4SWF4MG5weUtXL3VzZDNLUXJMZTVoVGtiS0V6aFk2blRhWHk4M3dDSHBScU1aVmtqbjV1YjZrZjBKeWFueUxYZTZkRDVYVnl5R0tEZW05SUd3ZE9yVC9VazllMHg3bTBCYVU0OHRvN2tjOW85ajl0TkJ2T050ZDl3ZDFOMW1QUDJIMXJQRTNMNVhOVEFVS2FjSU9FV3RCbjRnK2txODVBUVJEeXRGOWs3eDJYWndqWjRDS01EdGdaUUVxbjMwT0hMR01NYUEzV0dyYTk3UENsVm1CSVoxMHBaN2s2ZFdUS1VZQ0xvZVZ6UzZaS281ZGgvQ3ZQZUgzZ3hwemszMVl2L3ZjYlk0bGlnZ0tIeThzUHhzdzVLTEhIRTh0MjBTV0RSRTBHWVlyTTAyWGx4dGN6bHRYQXkrVXhIc25pd1hQOXYzN2VFQUNVeVo1MFRodXNUWUlBUnVnWDJBSllaM3dTV1F0TmgyU09PNlhCZ1Y3aUpSdS84c1Y2OURxeTB1Q21PbzFFZktRMGV6WmY3RFBzNUE2QUVya0lSYVlFU0NiWCt3NEhwNGlHR1pvUGNIakpRTXh2TlNzbHkzYm9hV0I1aC80RXRwSXVONjZWeWJ0WkUyNG9lUTJoY2QiLCJtYWMiOiI3NDM3ZTI1OTI4Mzc1ODk5MmE3YzQ2MGE2N2UxMGJhNzY2NzhmY2I5YmQyZjkwMzI5ZTFkNDIwZjEzMDU4OWMxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InhmVFp1WlJNWlhsZndNbElzOENIQXc9PSIsInZhbHVlIjoiZjlPVnlEZkFwbXVjTHZHeHplWmVFci9UWXRmSkFLRUZ3YWhjdXJ3c1RQYVJPZEp4alRSY0xXRkRQZm93Sll4aWo1anVmbkFzZ1dqN0JKVlJvWmhwMDNmZmhLZ1FjYnNqSzdFZE1HWmRLQXI0anVBMy9JNjdrTkN2Qks5R280TzlxdDE3a1JxVUsya2M3RDF5UUZaL2lBd3pEMldXNTU5amhIaVNHUi8wU3MvK1JzTG5CdG9oVloyb0ZNVnMwK25BK1NDTTd4SkR0ZG1Fa25VazhlcFdLd1oxcFE3WTdKMnl1U29wVWxmQTdaT1F1WEZrTnArSXdBcXNhU1B1VjRrZ3BrbWc0R2x4aGNOSWxza01RNDZWamRJQW9UK2ptY1JGZE41OHhTdHo4SE1TYnVZT3hINWRJT3c0Rk1QRHlYdDI3Q3Z5eWxRUGduZ1lyY1d2QTZEd2lVcDk1Z1dBZTFnL1FvNDRqM2JoeHlmOTF1Y2cveS9BL0krVVc0bXZ5SHVOTlBjUzRXOEZuQUNNekR5dnBoS1d5Rno2Qk1RR0ZHRGNEdW5oeUNVcSsrR3VRWGhOQnJsTzRaYlNzMGt4UVJNYSIsIm1hYyI6IjU2YzU5MzNlOGQ0YjhiNjliMGJjMjI5MjYyZDEwMmUwZTgzNDBiOTYzZDc4OTU4N2E3ZWIwNmE4YjVlOTgxOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+