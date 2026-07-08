В Калуге курьер напал на девушку

В среду, 8 июля, в соцсетях появилась информация об инциденте в районе дома №139 на улице Пролетарской, который произошёл накануне вечером.

Утверждается, что парень с рюкзаком «Яндекс Еда» на электровелосипеде схватил девушку за ягодицу, а потом попытался уехать. Калужанка пыталась его остановить, но курьер оттолкнул её в дерево и несколько раз ударил по лицу.

Ситуацию нам прокомментировали в полиции:

- В дежурную часть УМВД России по городу Калуге поступило заявление от местной жительницы по факту причинения ей телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и лицо, причастное к данному инциденту. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее решение.