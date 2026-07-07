Предприятие загорелось после атаки БПЛА в Калужской области

В ночь на вторник, 7 июля, инцидент произошел в Дзержинском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Шапша рассказал, что силы ПВО сбили шесть беспилотников в Калуге, Боровском, Дзержинском и Сухиничском районах.

Днем ранее власти также сообщали о пожаре на промышленном предприятии в Дзержинском районе после атаки БПЛА.