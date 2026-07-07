Предприятие загорелось после атаки БПЛА в Калужской области
В ночь на вторник, 7 июля, инцидент произошел в Дзержинском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По его предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Шапша рассказал, что силы ПВО сбили шесть беспилотников в Калуге, Боровском, Дзержинском и Сухиничском районах.
Днем ранее власти также сообщали о пожаре на промышленном предприятии в Дзержинском районе после атаки БПЛА.
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