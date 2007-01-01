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На АЗС Калуги все спокойно: за бензин втридорога не дерут

Мы проехались по заправкам города и посмотрели, как обстоят дела на них.
Евгения Родионова
18.06, 17:00
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Как мы уже писали, в северных районах Калужской области и некоторых других начался ажиотаж на бензин и цены на него выросли.

Мы решили посмотреть как обстоят дела на заправках Калуги и проехались как по сетевым, так и частным.

Начали с Правобережья, где расположена заправка «Газпромнефть». Стоимость АИ-92 здесь составила 61,97 рубля за литр, АИ-95 — 67,63 рубля.

Во время нашего визита на заправку «Роснефть» на улице Салтыкова-Щедрина, она была временно закрыта, так как бензовоз заливал свежее, только что привезённое топливо.

Цены на бензин на привычный АИ-95 составила столько же, сколько мы писали ранее - 65,7 рубля, 92-й стоит 61,75

Заправка на улице Болдина, что на повороте к пучковскому мосту пуста. Цена на 95-й чуть дороже предыдущей - 68,29 рубля, а на 92-ф 64 рубля 29 копеек.

Заправка у депо третьего троллейбуса - 66 рублей за 95-й, и 62 за АИ-92

Последней в нашем списке стала заправка «Лукойл», что на Киёвке.

Здесь тоже обошлось без заоблачных цен, которые выставляют автолюбителям владельцы заправок в том же Боровске и Обнинске. Правда, 95-го на момент нашего визита здесь не было в наличии, зато 92-й можно было приобрести, хоть и по более высокой, чем на предыдущих заправках, но далеко не такой наглой цене, как в районах - 64 рубля 15 копеек.

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