В подмосковных районах Калужской области начался ажиотаж на АЗС

В соцсетях распространяются фото и видео очередей.

В четверг, 18 июня, в соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация об ажиотаже на бензин в северных районах Калужской области.

В частности – фото чека с АЗС Боровска, согласно которому водитель заправился по 99 рублей за литр. Также сообщается о наличии на ряде заправок только бензина марки АИ-92. В то время как наш читатель из Обнинска сумел заправиться АИ-95.

— Бензин есть, - пишет мужчина. - Заправился 95-м по 75 рублей за литр.

В то же время на заправке в Корекозево автомобилистка сфотографировала цену в 99 рублей за литр АИ-95 (на заглавном фото).

— Цены на нефтепродукты предприниматели устанавливают самостоятельно, исходя из складывающейся конъюнктуры рынка, - прокомментировали в Министерстве конкурентной политики это фото. - В последнее время наблюдается рост оптовых цен на нефтепродукты, а это влечет за собой повышение розничных цен.

Для сравнения в Калуге сегодня литр АИ-95 на заправке на Салтыкова Щедрина стоил 65,70 рубля.

Скорее всего ажиотаж связан с массированной атакой ВСУ на Москву и попаданием беспилотников по московскому НПЗ.