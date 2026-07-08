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Калужане спонсировали атаковавших Курск террористов

Владимир Андреев
08.07, 14:39
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Российским хакерам удалось проникнуть в финансовую инфраструктуру запрещенной в РФ террористической группировки «Русский добровольческий корпус», сокращенно РДК.

Добытые данные о переводах на сумму, исчисляемую миллионами, уже переданы в профильные ведомства, и теперь у силовиков есть полный список спонсоров убийц, сообщил телеканал Царьград.

В ФСБ передали сведения о 3,5 миллиона транзакций, которые шли на счета боевиков. Эту базу с личными данными отправителей взломали российские хакеры.

Анализ полученной информации показал, что деньги уходили террористам из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда регионов России. В частности, в списке фигурируют жители Калужской области. Деньги пересылали из Татарстана и Удмуртии, фигурируют в списке Костромская, Нижегородская, Смоленская и Тамбовская области. Не обошлось и без Дальнего Востока — следы донатов ведут в Красноярский, Пермский и Приморский края.

С юридической точки зрения, каждый, чье имя всплывет в этом досье, автоматически становится фигурантом уголовного дела о госизмене. Наказание - вплоть до 15 лет лишения свободы.

Пока неизвестно, сколько именно среди предателей калужан и общая сумма их пожертвований.

Напомним, «Русский добровольческий корпус» (РДК) состоит из россиян, воюет на стороне Украины и признан террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ решением суда.

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