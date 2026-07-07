В Калуге «Киа» врезался в дерево и забор на набережной водохранилища
В Калуге «Киа» врезался в дерево и забор на набережной водохранилища
Эта авария произошла около 23:20 в понедельник, 6 июля, недалеко от Яченского переулка.
По предварительной информации, 19-летний водитель «Киа Рио» съехал с дороги и врезался сначала в дерево, а потом в ограждение.
Травмы получил сам молодой автомобилист и его 19-летняя пассажирка.
Проверка показала, что водитель был пьян, а также ехал без документов.
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