В Калужской области арестовали организатора массового мероприятия

В четверг, 9 июля, полиция сообщила, что пресекла нарушение в Ферзиковском районе.

Жителя Москвы арестовали за организацию несанкционированного массового мероприятия.

- В связи с действующим до особого распоряжения запрете на проведение массовых мероприятий мужчине было выдано официальное предостережение, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области. - Несмотря на это гражданин продолжил проведение мероприятия.

Москвича наказали семью сутками ареста. Также на него составили административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

По нашей информации, данное массовое мероприятие – празднование Ивана Купалы. В соцсетях сообщается, что «там собрались язычники».