Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области арестовали организатора массового мероприятия
Новость дня Происшествия

В Калужской области арестовали организатора массового мероприятия

Дмитрий Ивьев
09.07, 14:29
2 959
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 9 июля, полиция сообщила, что пресекла нарушение в Ферзиковском районе.

Жителя Москвы арестовали за организацию несанкционированного массового мероприятия.

- В связи с действующим до особого распоряжения запрете на проведение массовых мероприятий мужчине было выдано официальное предостережение, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области. - Несмотря на это гражданин продолжил проведение мероприятия.

Москвича наказали семью сутками ареста. Также на него составили административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

По нашей информации, данное массовое мероприятие – празднование Ивана Купалы. В соцсетях сообщается, что «там собрались язычники».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
20 оценили
15%
0%
5%
5%
10%
65%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InR5ekJkYnBzNjFLWThOM3NNKzFFc0E9PSIsInZhbHVlIjoiMXFxb1drcGhxcGZIeDRtcjZUbUo0U0NiQ1FuTURLbGhQOFZFVVRHL0NCTS9xNC9QYlNnMmRha2ptbS9SRDA0bzJ2ZmkyNXlBMFp6QVpMeWtGbTBCZ3IrVkdOUWRLRlBNV0dkQ3JsTDNaV3RuWm12blB4SEx3dEk4UldOOHlnOUU5SmNUc09ocjEvcTRvYTRqVzJWdWxaeCtrbWNzOXpGRjBub2U1aTZTaFlySkhRa2hXRU9LblE3TmIwZkJucW9VWlR2M2JIUnR5dHFTZlZZSW41bnJMNjFxdEFOTDViWTZrS2FWSTdMZDNpU0xzekpocG9lVFBmT1NLTGw4SlhLMy9Ia29PSG5pVzhDakl3YXF0WDY5WkV5ZXBRQVI5cDU0RFB6blAvbVpFL0pSUEF5WE5iOXdNYlBrWmV5OUkxWHE1YU9TaTJ0eGVkSXdUUGRrVkh0bk9XRXBLM3IwaUttS0ViNE1pVjNoWXN3UUlFVVJGVTIrWnl4YWZvWXlmRlAyWWtPUGpCVkQ2M2pvdFpqMVdwd3ZpUmdzRnVQT20xWW1KRllyaS9pQkN2MTU1TGpSZk1yazJ2MHhvRDMxeHEyTiIsIm1hYyI6ImI0ZDMyZTkxYjBlZmFhMmI4YzAwYmQzNjgzOWRiY2ExYWFjOTVjNGM0YjkwYTQ2YWMxMjUzNmE3MmZkYzk0Y2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im0xei94Z3dMWmU1SEVnSk54dkpOMVE9PSIsInZhbHVlIjoiWXdNVkhlb091K3NqL3JEUDNPR1A0SmxTV1p0VHI2UUk4M29vRHlvb1hhMjBoYkJCSURkb2lmZS9OeU8wYWxERDJMeFNkcXgxZVoxaXlFckRlM2pYTE9tdFV2V2RFV2FyUU4wVFhVaU5YK3EydHJaeDZnRkpmUDVwZk5FRXRJeURTV1kyMURZZDlCZzMxbW1RQVFUOUQ5UzdVUXAxVU5hNmpkQjNDaElxSFZURzltckx2RDB2Nzh4ZUpPVHRxL1VPbCsyaTgvbFF2UXE5QzIxaFl1cjFFRDdwKzBEaVNvK0E4WWlMdTVXT3BBRmZFZTV5T1ZSSnN5a3dSRW9md2x0L2xkNGVKK2RrNGkyZzRzY2ZMSXpOaHFmbTllRUZ2TnhmYVZaZ1ljRHh6Mjg3ZC9mbHc4U3lvMnVoN1YvaTk4RFZ0dUkxZzBJa1Yxdk1Kd3kyZkVNa1cvbWNCS3E4NUluN1VicVdSRmIzZU1zRTdkMndRQUVyZDZpa01ScWYrckNKcHlQcUZJOE9rYURvbmh0bDlIRnlSb3JWaE5LNlY0NlBuc3N6aUlQVElhbytMZFBmZnN6c0hCc2kvUjMxMTFIb2QzdXdyaS9HVEk5MHNjdjFQall0dGpsWmxMRmR5VlFYRHdzdkxjZFhLUGdJcHpwcGZORDlzWW1BL1cwaVd6R3BIMlV2NmV3STU0TFVidm1wYlhuV2JyQnd6M0EyVkVqOUJreUJ2RUcwSDIvS1p0NGkxbzJmeGZyMDd3czB2RlNjMmFHVnRhNmtEMUJpQVhrRnBqNTZ2Skd4Q29UZ1hIYnUvR0ZlWW5KdEFUMktXSFFUL1JIL3M0dzRsTkdPUGdNYiIsIm1hYyI6ImIzMTZiOTFhMzlhYWEzMzA0MzYwMTIzYzEzOWRiMmYyYTRmOTAwMTcyMjNjYjliMDZjYTg4ZDA5NWY2ZGJlNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+