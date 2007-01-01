Сто баллов на ЕГЭ по химии и русскому языку получили 12 калужских выпускников

Управление образования Калуги 18 июня опубликовало первые результаты ЕГЭ.

Шесть выпускников получили 100 баллов по химии. Ещё шесть - по русскому языку.

По химии отличились Валерия Акопян и Ксения Ляхова из лицея №36, Егор Изотов из школы №17, Полина Ляшко и Олеся Пашкевич из школы №45, а также Александра Чубенко из лицея №36.

По русскому языку максимальный балл набрали Алиса Гамаюнова из гимназии №24, Варвара Гапонова и Вадим Дерябкин из школы №46, Елизавета Иващенко из школы №13, Софья Колбина из лицея №48 и Варвара Костомарова из лицея №36.

По другим предметам результаты появятся позже.