Кто получил премию «Клиника года» в 2026 году

Публикуем итоги народного голосования.

Как мы уже писали ранее, в среду, 17 июня, в Калуге прошла церемония награждения победителей народного конкурса «Клиника года – 2026».

Ежегодно медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» на сайте kp40.ru публикует анкету, в которую предлагает всем желающим вписать названия клиник и врачей Калужкой области, которые считает лучшими в своем деле.

Набравшие наибольшее число голосов признаются победителями.

На церемонии награждения номинантов поприветствовал генеральный директор медиа-холдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин.

- Здесь находятся те люди, которые отдают себя изо дня в день в сложных эмоциональных и физических условиях. Вы делаете труд, который дает возможность людям жить лучше, вы повышаете качество жизни. Профессию медика я считаю одной из самых уважаемых. Она очень тяжелая, требует долгого обучения, максимальной ответственности и полной вовлечённости. И для того, чтобы способствовать развитию системы здравоохранения в Калужской области, придумана наша премия. Наша премия позволяет мотивировать медицинских работников. Делать этот тяжёлый труд, дарить людям радость и двигаться вперёд. Я от всей души вас поздравляю и хочу, чтобы сегодняшний вечер стал для вас уютным, тёплым и, конечно, максимально насыщенным.

Подробный фоторепортаж с церемонии награждения читайте на нашем сайте позже, а сегодня мы публикуем списки победителей.

Лучшая государственная больница

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко

Лучшая клиника в области стоматологии

ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

Лучшая клиника по внедрению высокоточного оборудования для диагностики и раннего выявления заболеваний

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

Лучшая специализированная клиника

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

Лучшая клиника инновационных методов диагностики и лечения для всей семьи

ООО «Эндохирургический Центр»

Лучшая семейная клиника

ООО «Клиника ЗДОРОВьЯ»

Лучшая клиника эстетической стоматологии

ООО «Семейная стоматология»

Лучшая клиника в области проведения профессиональных осмотров

ООО «Центр МедПроф»

Клиника с лучшим сервисом

ООО «МЕДИКПРО»

Лучшая клиника инновационных технологий в области стоматологии

ООО «Эль-Дента +»

Лучшая многопрофильная клиника

ООО «Теорема-Мед»

Доступность и качество в области стоматологии

ООО «Стоматолог»

Лучшая клиника по использованию современных методов лечения

ООО «Медицинский консилиум»

Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг

ООО «КОМФОРТ КЛИНИКА»

Лучшая лечебно-диагностическая клиника

ЭХЦ ПРО

Лучшая клиника в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Медицинский центр «Кедр»

Лучшая клиника в области репродуктологии

ООО «Центр ЭКО»

Лучшая клиника современных методов диагностики и лечения в стоматологии

ООО «Д.С. СТОМАТОЛОГИЯ»

Лучшая офтальмологическая клиника

ООО «МТК «Микрохирургия глаза»

Врач года 2026