Кто получил премию «Клиника года» в 2026 году
Как мы уже писали ранее, в среду, 17 июня, в Калуге прошла церемония награждения победителей народного конкурса «Клиника года – 2026».
Ежегодно медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» на сайте kp40.ru публикует анкету, в которую предлагает всем желающим вписать названия клиник и врачей Калужкой области, которые считает лучшими в своем деле.
Набравшие наибольшее число голосов признаются победителями.
На церемонии награждения номинантов поприветствовал генеральный директор медиа-холдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин.
- Здесь находятся те люди, которые отдают себя изо дня в день в сложных эмоциональных и физических условиях. Вы делаете труд, который дает возможность людям жить лучше, вы повышаете качество жизни.
Профессию медика я считаю одной из самых уважаемых. Она очень тяжелая, требует долгого обучения, максимальной ответственности и полной вовлечённости.
И для того, чтобы способствовать развитию системы здравоохранения в Калужской области, придумана наша премия. Наша премия позволяет мотивировать медицинских работников. Делать этот тяжёлый труд, дарить людям радость и двигаться вперёд. Я от всей души вас поздравляю и хочу, чтобы сегодняшний вечер стал для вас уютным, тёплым и, конечно, максимально насыщенным.
Подробный фоторепортаж с церемонии награждения читайте на нашем сайте позже, а сегодня мы публикуем списки победителей.
- Лучшая государственная больница
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко
- Лучшая клиника в области стоматологии
ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»
- Лучшая клиника по внедрению высокоточного оборудования для диагностики и раннего выявления заболеваний
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
- Лучшая специализированная клиника
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
- Лучшая клиника инновационных методов диагностики и лечения для всей семьи
ООО «Эндохирургический Центр»
- Лучшая семейная клиника
ООО «Клиника ЗДОРОВьЯ»
- Лучшая клиника эстетической стоматологии
ООО «Семейная стоматология»
- Лучшая клиника в области проведения профессиональных осмотров
ООО «Центр МедПроф»
- Клиника с лучшим сервисом
ООО «МЕДИКПРО»
- Лучшая клиника инновационных технологий в области стоматологии
ООО «Эль-Дента +»
- Лучшая многопрофильная клиника
ООО «Теорема-Мед»
- Доступность и качество в области стоматологии
ООО «Стоматолог»
- Лучшая клиника по использованию современных методов лечения
ООО «Медицинский консилиум»
- Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг
ООО «КОМФОРТ КЛИНИКА»
- Лучшая лечебно-диагностическая клиника
ЭХЦ ПРО
- Лучшая клиника в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Медицинский центр «Кедр»
- Лучшая клиника в области репродуктологии
ООО «Центр ЭКО»
- Лучшая клиника современных методов диагностики и лечения в стоматологии
ООО «Д.С. СТОМАТОЛОГИЯ»
- Лучшая офтальмологическая клиника
ООО «МТК «Микрохирургия глаза»
Врач года 2026
- Врач-анестезиолог-реаниматолог Калужского областного клинического онкологического диспансера Цурпал Юлия Сергеевна
- Врач стоматолог-ортопед Калужской областной стоматологии - Ефремов Сергей Александрович
- Врач-дерматолог Калужского кожно-венерологического диспансера - Боброва Ксения Юрьевна
- Врач стоматолог, хирург-имплантолог стоматологической клиники «Эль-Дента» - Кирлинский Лев Давыдович
- Врач УЗИ диагностики «Клиники Здоровья» - Бондаренко Людмила Станиславовна
- Врач колопроктолог медицинского центра «МЕДИКПРО»- Шабанов Тимур Акифович
- Врач-эндоскопист Эндохирургического Центра - Помешкин Игорь Александрович
- Врач-кардиолог-терапевт-профпатолог Медицинского центра «Теорема-Мед» - Гаврилова Анна Александровна
- Врач-уролог-андролог клиники «Медицинский консилиум» - Кондратьев Игорь Николаевич
- Врач-профпатолог Центра «МедПроф» - Батусова Юлия Анатольевна
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