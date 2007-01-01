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Кто получил премию «Клиника года» в 2026 году

Публикуем итоги народного голосования.
18.06, 13:40
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Как мы уже писали ранее, в среду, 17 июня, в Калуге прошла церемония награждения победителей народного конкурса «Клиника года – 2026».

Ежегодно медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» на сайте kp40.ru публикует анкету, в которую предлагает всем желающим вписать названия клиник и врачей Калужкой области, которые считает лучшими в своем деле.

Набравшие наибольшее число голосов признаются победителями.

На церемонии награждения номинантов поприветствовал генеральный директор медиа-холдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин.

- Здесь находятся те люди, которые отдают себя изо дня в день в сложных эмоциональных и физических условиях. Вы делаете труд, который дает возможность людям жить лучше, вы повышаете качество жизни.

Профессию медика я считаю одной из самых уважаемых. Она очень тяжелая, требует долгого обучения, максимальной ответственности и полной вовлечённости.

И для того, чтобы способствовать развитию системы здравоохранения в Калужской области, придумана наша премия. Наша премия позволяет мотивировать медицинских работников. Делать этот тяжёлый труд, дарить людям радость и двигаться вперёд. Я от всей души вас поздравляю и хочу, чтобы сегодняшний вечер стал для вас уютным, тёплым и, конечно, максимально насыщенным.

Подробный фоторепортаж с церемонии награждения читайте на нашем сайте позже, а сегодня мы публикуем списки победителей.

  • Лучшая государственная больница

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко

  • Лучшая клиника в области стоматологии

ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

  • Лучшая клиника по внедрению высокоточного оборудования для диагностики и раннего выявления заболеваний

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

  • Лучшая специализированная клиника

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

  • Лучшая клиника инновационных методов диагностики и лечения для всей семьи

ООО «Эндохирургический Центр»

  • Лучшая семейная клиника

ООО «Клиника ЗДОРОВьЯ»

  • Лучшая клиника эстетической стоматологии

ООО «Семейная стоматология»

  • Лучшая клиника в области проведения профессиональных осмотров

 ООО «Центр МедПроф»

  • Клиника с лучшим сервисом

ООО «МЕДИКПРО»

  • Лучшая клиника инновационных технологий в области стоматологии

ООО «Эль-Дента +»

  • Лучшая многопрофильная клиника

ООО «Теорема-Мед»

  • Доступность и качество в области стоматологии

ООО «Стоматолог»

  • Лучшая клиника по использованию современных методов лечения

ООО «Медицинский консилиум»

  • Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг

ООО «КОМФОРТ КЛИНИКА»

  • Лучшая лечебно-диагностическая клиника

ЭХЦ ПРО

  • Лучшая клиника в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Медицинский центр «Кедр»

  • Лучшая клиника в области репродуктологии

ООО «Центр ЭКО»

  • Лучшая клиника современных методов диагностики и лечения в стоматологии

ООО «Д.С. СТОМАТОЛОГИЯ»

  • Лучшая офтальмологическая клиника

ООО «МТК «Микрохирургия глаза»

Врач года 2026

  • Врач-анестезиолог-реаниматолог Калужского областного клинического онкологического диспансера Цурпал Юлия Сергеевна
  • Врач стоматолог-ортопед Калужской областной стоматологии - Ефремов Сергей Александрович
  • Врач-дерматолог Калужского кожно-венерологического диспансера - Боброва Ксения Юрьевна
  • Врач стоматолог, хирург-имплантолог стоматологической клиники «Эль-Дента» - Кирлинский Лев Давыдович
  • Врач УЗИ диагностики «Клиники Здоровья» - Бондаренко Людмила Станиславовна
  • Врач колопроктолог медицинского центра «МЕДИКПРО»-  Шабанов Тимур Акифович
  • Врач-эндоскопист Эндохирургического Центра - Помешкин Игорь Александрович
  • Врач-кардиолог-терапевт-профпатолог Медицинского центра «Теорема-Мед» - Гаврилова Анна Александровна
  • Врач-уролог-андролог клиники «Медицинский консилиум» - Кондратьев Игорь Николаевич
  • Врач-профпатолог Центра «МедПроф» - Батусова Юлия Анатольевна

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