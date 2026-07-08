В Калуге просят ввести новые ограничения на продажу бензина на АЗС

В среду, 8 июля, на странице губернатора местный житель опубликовал предложение, которое, по его мнению, способно уменьшить очереди на заправках:

- Не пора ли ввести в Калуге и Калужской области режим отпуска топлива на АЗС по чётным и нечётным дням (по номерам автомобилей), по примеру Орловской и Нижегородской областей? Там такая мера доказала свою эффективность и позволила значительно сократить очередь перед заправками.

В министерстве конкурентной политики Калужской области отреагировали на предложение. Там заявили, что изучают опыт коллег и определяют целесообразность введения таких мер.

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