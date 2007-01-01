Компания из Малоярославца вошла в ТОП-3 лучших малых промпредприятий России
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил успехи малоярославецкой компании, которая вошла в тройку лучших промышленных предприятий России среди малого и среднего бизнеса, а также удостоилась главной бизнес-награды страны — премии «Золотой Меркурий».
В текущем году на премию было подано 1420 заявок на региональных этапах и 460 — на федеральном.
- Калужский бизнес способен конкурировать с сильнейшими, - отметил губернатор Владислав Шапша.
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