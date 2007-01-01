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За месяц операторы «Системы-112» приняли почти 70 тысяч звонков от калужан

В мае операторы «Системы-112» Калужской области приняли и обработали 69 591 звонок и сообщение.
Ольга Володина
18.06, 12:15
1 438
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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В среднем за день поступало по 2 244 обращения. Статистику привело Главное управление МЧС России по Калужской области.

В 32 % случаев люди звонили, чтобы вызвать экстренные службы. Чаще всего обращались в полицию — 12 811 раз. На втором месте скорая помощь — 10 028 вызовов. Пожарно-спасательную службу вызывали 7 036 раз, газовую — 790 раз.

В 3 626 случаях требовалась помощь сразу двух служб. Ещё в 6 610 случаях — трёх и более. Также принято 205 межрегиональных вызовов. Психологическую поддержку оказали в три раза чаще, чем в прошлом году.

Аварий в ЖКХ, эвакуации машин и вопросов жилищной инспекции касались 39 % обращений. По этим звонкам дали консультации или переадресовали в профильные службы. Остальные вызовы не относились к задачам «Системы-112».

Детская шалость с ложными звонками составила 2 %.

Всего с начала года операторы обработали 317 448 обращений — в среднем 2 102 в день.

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