В Калуге рассказали, где пройдет ямочный ремонт
В ближайшее время дорожники собираются заняться перекрестком улицы Тарутинской и Новослободского проезда, а также улице Железняки, сообщили 8 июля в администрации города.
За последнюю неделю работы завершены на улицах Полесской, Театральной, Кирова, Герцена, перекрестках Пухова-пер. Труда и Тульская-Энгельса.
Продолжается ремонт на улицах Курсантов, Карла Либкнехта и переулке Михалевском.
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