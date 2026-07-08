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Авто и транспорт

В Калуге рассказали, где пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
08.07, 12:36
4 1786
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В ближайшее время дорожники собираются заняться перекрестком улицы Тарутинской и Новослободского проезда, а также улице Железняки, сообщили 8 июля в администрации города.

За последнюю неделю работы завершены на улицах Полесской, Театральной, Кирова, Герцена, перекрестках Пухова-пер. Труда и Тульская-Энгельса.

Продолжается ремонт на улицах Курсантов, Карла Либкнехта и переулке Михалевском.

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