В Калуге рассказали, где пройдет ямочный ремонт

В ближайшее время дорожники собираются заняться перекрестком улицы Тарутинской и Новослободского проезда, а также улице Железняки, сообщили 8 июля в администрации города.

За последнюю неделю работы завершены на улицах Полесской, Театральной, Кирова, Герцена, перекрестках Пухова-пер. Труда и Тульская-Энгельса.

Продолжается ремонт на улицах Курсантов, Карла Либкнехта и переулке Михалевском.