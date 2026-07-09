В Калужской области на одного безработного приходится 16 вакансий
О ситуации на рынке труда в Калужской области 9 июля рассказали в министерстве труда и соцзащиты.
За первое полугодие число официально зарегистрированных безработных немного снизилось. На 1 июля на учете в службе занятости состоял 1019 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в регионе сейчас составляет всего 0,18%. При этом работодатели активно ищут сотрудников: в службу занятости подано более 16,6 тысячи заявок на поиск персонала.
На каждого человека, который сейчас ищет работу через госслужбу, приходится больше 16 вакансий.
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