В Калуге пройдет день без разводов

Акция состоится 8 июля - в День семьи, любви и верности, сообщили в калужском загсе.

- Цель акции - дать супругам повод задуматься о том, что, возможно, развод не лучшее решение проблемы, - рассказали организаторы. - Специалисты управления обращаются к супружеским парам с просьбой отложить в этот день решение вопроса, связанного с государственной регистрацией расторжения брака.

В загсе считают, что если хотя бы одна семья задумается над тем, чтобы примириться, то это уже маленькая победа.