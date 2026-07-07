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Общество

В Калуге пройдет день без разводов

Дмитрий Ивьев
07.07, 11:26
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Акция состоится 8 июля - в День семьи, любви и верности, сообщили в калужском загсе.

- Цель акции - дать супругам повод задуматься о том, что, возможно, развод не лучшее решение проблемы, - рассказали организаторы. - Специалисты управления обращаются к супружеским парам с просьбой отложить в этот день решение вопроса, связанного с государственной регистрацией расторжения брака.

В загсе считают, что если хотя бы одна семья задумается над тем, чтобы примириться, то это уже маленькая победа.

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