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Восемь автобусных маршрутов в Калуге выйдут на линию 21 июня после обеда

В воскресенье 21 июня в Калуге временно перестанут работать восемь автобусных маршрутов.
Ольга Володина
18.06, 14:22
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Речь идёт об автобусах №20, 21, 30, 31, 32, 33, 35 и 37. Ограничения будут действовать с 8:00 до 15:00.

Причина - проведение Калужского космического марафона. В это время перекроют улицы Калуга-Бор, Анненки, Резванская, Серафима Туликова (от Южного обхода до кольцевой развязки в Веснушках) и внутреннее кольцо окружной автодороги.

Также ограничения введут на набережной Яченского водохранилища. 20 июня участок от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка будет закрыт с 6:30 до 17:00. 21 июня - с 4:30 до 17:30.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты.

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