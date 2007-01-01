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Общество

В Калужской области утвердили кандидатов на выборы в Госдуму

Владимир Андреев
19.06, 11:35
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что 16 июня Президент России дал официальный старт избирательной кампании. В регионе уже подвели итоги предварительного голосования, на основе которого формировались списки кандидатов от «Единой России».

В голосовании приняли участие более 27 тысяч калужан. По его результатам на конференции регионального отделения партии утверждены два кандидата — ветеран СВО Дмитрий Афанасьев и опытный политик Геннадий Скляр.

Владислав Шапша поблагодарил всех, кто проявил активность, и подчеркнул, что это доверие необходимо оправдывать конкретными делами. В новую Народную программу, сформированную на основе наказов избирателей, вошло более двух тысяч обращений по вопросам жилья, ЖКХ, медицины, образования и социальной помощи. Губернатор напомнил, что задача номер один — поддержка участников СВО и их семей.

За полгода в общественные приёмные партии обратились более 600 человек. По словам главы региона, власти стараются решить каждый вопрос, и люди видят перемены к лучшему. Как секретарь регионального отделения, Владислав Шапша нацелил коллег на сохранение темпа, слаженную и ответственную работу.

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