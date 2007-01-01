В Калуге пьяная ссора закончилась больницей и уголовным делом

В четверг, 18 июня, в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего калужанина.

По данным ведомства, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Мужчина вместе с приятелем выпивали в квартире. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, один из собутыльников начал грубить и ругаться матом. В ответ хозяин квартиры набросился на обидчика с кулаками. Избитый мужчина смог вырваться из квартиры и добежать до соседей. Те вызвали скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали, а буйного приятеля доставили в отдел, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до восьми лет колонии. Следствие ведётся.