Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге пьяная ссора закончилась больницей и уголовным делом
Новость дня Криминал

В Калуге пьяная ссора закончилась больницей и уголовным делом

Евгения Родионова
18.06, 16:05
1 378
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 18 июня, в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего калужанина.

По данным ведомства, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Мужчина вместе с приятелем выпивали в квартире. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, один из собутыльников начал грубить и ругаться матом. В ответ хозяин квартиры набросился на обидчика с кулаками. Избитый мужчина смог вырваться из квартиры и добежать до соседей. Те вызвали скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали, а буйного приятеля доставили в отдел, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до восьми лет колонии. Следствие ведётся.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxxT3ZWZnA4clJKTGJjNEluOVlmd0E9PSIsInZhbHVlIjoiWWtiUjd2WjBadEtqWk9OVmFJZVVJUDZNeHdxM04xN1VYSUhCbGRSbnQ2RVUzbnhFd2VjZU8yUzhQNjlDUmlsNkdUWk40SWNwODJ0dnlGUzlyWEF2U1RGVHp2WEszNmdzYnEvYXBlaE9TSjdhaUR0eTROa2c3czdveTlRenNtR2pQWDBsZFF2cjZ4dm82bXBFMUlKNnpaVUdXbFhSQXB2ckhOeEFUb09aZ1ZvdElhS1R0TnBaMStXeUFyM2tsMjJnYmMwS295bFhIa21pbERlQlRMb1RuTFdyV09FYzVvVkU0MHpFaHFNM3FmUGFHaXRMNUxZWlBRUzJLUnc3N2hWa0JmZGVCUTUwNytkMk51RWpod3ZGS1dUUms1WGhZY0x4WXpBL1hSSkxacWJlWkJxT3pNN1N3M0dGYzVnTzFON29SdjAwMFhROFZockQ2TkpNajRrRTlxbjA3aTdya2dFY2I3ck4vYWdZY2FWU1cxdjJNbjRlOGgwSEFVa0kxRm9pZWRIQ2tQdDkyZ3ZhYjZIendETlpEUzBTYURtbGxjU3laeHVDOEtaQWdrcm8vd2hpb1Izb1JYYUczWkZhUVFTNiIsIm1hYyI6IjViMGQxYjU2ZDExMDg4N2NmZWM3NzQ0ZTZlMGM2NjZmNWEzZDgxYjE4YmY3Y2ZmYzJkMDJlZjgyMjU1ZmUxY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik14TnZlWG1FWC9pQWF0aUs3K2gvOHc9PSIsInZhbHVlIjoidXAwUzViYnd4K2dodUMrWFluL05UOXE4SVJ2MlRaK0RISHVNQWNzQ3V6dEJPQWlYcWRmSk4vSmhESWEyK1ZhN1VZUUVJUW5lYjJCUGozeGZmQUd5aVR1ak1pQWhlUkdFZVNBRFVOSThWSVVaM2ErcjR3R3JpdU5NNWtFL1dYbkpMWnJ3S1JTa0ZEVFhjQkE5MmdiVFc4dTVjMVY5NmIwMkpySTlrVDRGdnhtZUJkZGJIN21HNTgyZWZwTjJxM0paYy9uTjFOR2JuVTNuQnl3cEJzeUN2QXRwM0ZEdnhYYkQ2ay8rcUxWM0FvaG5UR2IyVDFsQzgzbzR2RFBheVJVOE9SUWdGNEh1MGs4TjJIUVpjMldyYkZtWVZudTcydEN5THZ2UlBpYVIreUFxWThaNmZEcEc2ME53VFJGM1lYTncrNDdCTmtocTRPN2w0VElEb2tyVlIvT1dzd3kzelM4c29xTnNvcTIvdWdyK3dKSTlTbWhzZTZ6dWFTM1NEdmk2cDFYQ3ZBQldKL01xbi9VYWh2TkFiZ3puNk1FSUZESER3b0dKNWNrck9yWGJFbFRSVmxRL1Vib3d3d01YUEVaOVhSWEFsQ0x2RjhWMUJKbU9ZbFE2a2pDZFRxc3hnNklSRzgyYlZSY2hoeDVod2VMSFVMNUZTMm4yWWRTOW1LaXNDdnp2TXJtL3hoUGxOR0kzMHdSMnJ4bmt3Z0IvZVFxVW9GVElmcnZ2OE5xZGVHTGR1YU1lWXlIQ3hjc200dUd2eU5vNjgwSHR2eTZDcmFjeERvOXVoSDN1aUhyQVU4dytoTVRjeTNvYWhjSm1mZjB1T0N2WVRQTjg4SzFKZkFCSiIsIm1hYyI6IjI3NzA3NDE2Mjk1YmY1NmM2YWRkOTM1NDllMDRmN2UxYzRlMzQyMGFjYmU2OTJmYTYwYjJhMWNhZmJkY2Q3YWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+