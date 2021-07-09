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Этот день в истории: открылся Калужский турбинный завод

Опубликовано: 09.07.2021 08:00 0 333
Этот день в истории: открылся Калужский турбинный завод

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 9 июля.

09(21).07.1897 - родился Василий Данилович Соколовский. Герой Советского Союза (29.05.1945). С февраля 1943 года – командующий Западным фронтом, войска которого провели Ржевско-Вяземскую, Спас-Деменскую и другие наступательные операции против войск фашистской Германии. Умер 10 мая 1968 года. Урна с прахом находится в некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.

1912 – В понедельник, 9 июля, на площадке футболистов в городском бору состоялось второе в текущем сезоне состязание между командами «Бор» и «Сокол 1-я» Играли два хавтайма, причем первый команда «Бор» играла в составе девяти человек, а второй – в составе десяти, в то время как команда «Сокол 1-я» была представлена полным составом. Победителями на этот раз оказались «соколы»: первый хавтайм окончился результатом 3:0 в их пользу, второй – 2:0 так же. Все пять голей были взяты центральным форвардом. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1945 – открылось Кондровское педагогическое училище - ныне ГОУ СПО "Кондровский индустриально-педагогический колледж".

1946 – основан Калужский турбинный завод, ныне ОАО "КТЗ". Одно из важнейших предприятий промышленности Калужского региона выпускает продукцию для военно-морского флота и мирной энергетики. История завода началась с создания инструментального цеха, а к 1950 году завод уже выпустил свою первую продукцию — 10 турбин собственной конструкции (ОР300). К 1953 году на заводе уже работало 2000 человек и 10 турбин четырёх типоразмеров начали поставлять за рубеж, а через год — в 1954 году — завод выпустил 65 турбин, но уже 8 типоразмеров.

1979 - в Москве умер Аксель Иванович Берг (10.11(29.10).1893-9.07.1979), российский учёный в области радиотехники и радиоэлектроники, академик Академии наук СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1963), Почетный гражданин города Жукова. В 1957 году был основан Калужский научно- исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ). Его создателем и первым директором стал академик Берг, возглавлявший координацию исследований АН СССР в области кибернетики.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!

Опубликовано: 09.07.2021 08:00 0 333
Тэги: этот день в истории история калуги
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