Губернатор доложил о развитии строительной отрасли на заседании Правительственного штаба

Владислав Шапша выступил с докладом на заседании Правительственного штаба по региональному развитию, которое провёл заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В центре внимания были вопросы строительства и дорожного хозяйства.

Марат Хуснуллин поставил задачи по контролю ввода недвижимости, вовлечению неиспользуемых земель в оборот и активизации работы с разрешительной документацией.

Калужская область уже ведёт работу в этих направлениях. За пять месяцев текущего года объёмы многоквартирного строительства в регионе в 2,3 раза превысили показатели прошлого года.

Владислав Шапша отметил, что проводится большая работа по кадастровому учёту, вовлечению участков в оборот и выявлению неоформленных построек. Жителям разъясняют механизмы использования эскроу-счетов.

В регионе сформировано 23 территории комплексного развития, по 18 из них заключены договоры с инвесторами.

Кроме того, в области растёт производство стройматериалов. В феврале 2027 года планируется запуск завода железобетонных изделий, а на ПМЭФ текущего года подписано соглашение о создании домостроительного комбината.