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Общество

Вторая серия проекта «Современные былины о Героях земли Калужской» вышла в свет

Владимир Андреев
18.06, 12:16
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил творческую группу за выход второй серии патриотического анимационного проекта «Современные былины о Героях земли Калужской».

Прототипом главного героя стал ветеран спецоперации и участник программы «Герои земли Калужской» Владимир Чеснаков. Он провёл на фронте 2,5 года, а после возвращения продолжил служение родному краю. В былине он представлен в образе ремесленника Алексея из Града-на-Оке.

Владислав Шапша отметил, что новая история вновь наполнена глубоким смыслом: человек мирной профессии в час суровых испытаний проявляет стальной характер и становится настоящим воином.

Губернатор также напомнил, что проект получил федеральную поддержку Института развития интернета. Благодаря ему молодёжь воспитывается на примерах земляков, которые на передовой демонстрируют мужество и самоотверженность.

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