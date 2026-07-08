Проверено временем: в Калуге поздравили пять семейных пар с большим стажем

8 июля, в День семьи, любви и верности, в сверике у Никитского храма собрались те, кто знает о любви всё.

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Здесь поздравляли калужские пары, прожившие в браке более 20 лет, 40 и даже 50 лет.

И это живое доказательство того, что любовь с годами не проходит.

О каждой из этих семей стоит рассказать отдельно.

Началось всё с молебна святым Петру и Февронии. Митрополит Климент поздравил собравшихся и напомнил историю муромских князей:

когда Петру предложили выбрать между женой-крестьянкой и княжеством, он выбрал супругу.

И город, оставшись без правителя, сам попросил их вернуться.

Митрополит заметил, что настоящая любовь строится годами, а главное в семье — духовное и культурное единство, когда вместе читают, путешествуют, обсуждают прочитанное и увиденное.

Несмотря на то что небо затянуло тучами, праздник получился светлым и по-летнему тёплым. Дети дарили гостям ромашки.

Выступали танцевальные и эстрадные коллективы, пели о мире и любви.

Главными героями стали пять калужских семей. Им вручили подарки и медали «За любовь и верность» с изображением Петра, Февронии и ромашек.

Ольга и Николай БАРСУКОВЫ – золотые юбиляры, вместе полвека.

Познакомились на Дальнем Востоке, куда

попали по распределению после института. Оба инженеры. В Калугу приехали уже мужем и женой.

Николай Ильич работал заместителем директора по административно-технической части Калужского коммунально-строительного техникума.

Ольга Александровна – инженером в проектном институте. Вырастили двоих сыновей, Максима и Андрея, которые сейчас принимают участие в СВО.

Главное место всей семьи — дача, где собираются дети и внуки, а Ольга Александровна создаёт там уют и красоту.

Алла и Александр РЯБЦЕВЫ отметили 45 лет совместной жизни.

Их история началась на дискотеке. А когда Александра призвали в армию, Алла его ждала.

В 1981 году они поженились. Вырастили двух дочерей — Ольгу и Анну.

Александр Владимирович работал оператором дефектоскопа на железной дороге, проверял состояние рельсов.

Алла Юрьевна – учитель русского языка и литературы, имеет высшую квалификационную категорию.

У Рябцевых пятеро внуков, и все мальчишки.

Александр Владимирович, кстати, отлично готовит. Алла Юрьевна увлекается спортом.

Вместе они объездили полстраны — от Байкала до Карелии, теперь мечтают о северных маршрутах.

Ольга и Сергей МАЗИНЫ в браке 40 лет.

Учились в одном вузе, случайно встретились и через несколько месяцев сыграли свадьбу — скромно, дома, но весело.

Ольга Васильевна работает в статистике.

Сергей Алексеевич до выхода на пенсию трудился в Картон-Полиграфе. Воспитали четырёх дочерей.

Глава семьи построил дачу своими руками. Супруги любят лес, выбираются за грибами и ягодами.

Ольга Васильевна хранит простую, но важную традицию: все праздники обязательно встречать вместе, за одним столом.

Виктор и Лариса САПОЖНИКОВЫ — тоже рубиновые юбиляры, 40 лет вместе.

Познакомились на экскурсии в Бресте, когда ещё были студентами.

Переписывались, жили в разных городах, а после свадьбы Лариса переехала в Калугу к Виктору.

Сегодня их семья — это не только любовь, но и общее дело. Виктор Владимирович, бывший сотрудник уголовного розыска, ныне возглавляет областную военно-патриотическую организацию «Военный историк».

Вместе с детьми он занимается поиском солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сын Максим руководит поисковым отрядом, дочь Марина работает в библиотеке и тоже ездит в поисковые экспедиции.

Семья бережно хранит память о предках и составляет генеалогическое древо.

Сергей и Евгения АБРАМОВЫ вместе 28 лет.

Знают друг друга с детства — гуляли в одной компании в деревне. Поженились в 18 лет, свадьбу сыграли дома — весело и шумно.

Сергей работает каменщиком, Евгения — мастером на предприятии.

Их сын Максим — участник СВО, имеет награды. Родители гордятся им.

В семье любят природу и рыбалку, ценят взаимное уважение и поддержку. А на Рождество всегда собираются вместе.

Максим пришел поздравить родителей.

Самый трогательный момент праздника случился в финале.

Хранительниц домашнего очага — жён юбиляров — попросили зажечь свечи с ликом святых Петра и Февронии от общей лампады.

Этот семейный огонь они унесли с собой, чтобы он согревал их близких. А потом семьи и гости выпустили в небо голубей.

В следующем году в сквере у Никитского храма вновь будут поздравлять семьи-юбиляры. И эта добрая традиция продолжится еще долго.