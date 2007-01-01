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Общество

В Калуге начали ремонт фасада Гостиного двора на улице Ленина

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков 18 июня сообщил о начале ремонтных работ.
Ольга Володина
18.06, 16:43
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Фото: управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.
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Речь идёт о корпусе «Ансамбля Гостиного двора» на улице Ленина, 124. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Фасады корпуса не обновлялись больше десяти лет. Сейчас там уже установили строительные леса. Рабочие приступили к демонтажу аварийных участков и старой штукатурки.

Начальник управления пообещал информировать калужан о дальнейшем ходе работ.

Когда планируют завершить ремонт — пока не сообщается.

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