В Калуге начали ремонт фасада Гостиного двора на улице Ленина
Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков 18 июня сообщил о начале ремонтных работ.
Речь идёт о корпусе «Ансамбля Гостиного двора» на улице Ленина, 124. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.
Фасады корпуса не обновлялись больше десяти лет. Сейчас там уже установили строительные леса. Рабочие приступили к демонтажу аварийных участков и старой штукатурки.
Начальник управления пообещал информировать калужан о дальнейшем ходе работ.
Когда планируют завершить ремонт — пока не сообщается.
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