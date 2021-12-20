Изучаем банк холостяков в Калуге

Интернет не роскошь, а средство для общения. Ты, как все взрослые люди, всегда занята. Знакомиться в клубах уже как-то даже не удобно, да и выбор там не такой большой. То ли дело, когда перед тобой открыт весь мир. Хочешь познакомиться с французом? Пожалуйста! С американцем или джентльменом из Англии? Не вопрос! На крайний случай, хотя бы со столичным бизнесменом? Легко! Тем не менее, в новостях всё время натыкаешься на случаи пострадавших после знакомства по переписке женщин.

И вроде много уже об этом написано и снято передач, но личный опыт не пропьёшь, как говорится. Как же не попасть в лапы мошенников, альфонсов, женатиков и других коварных завсегдатаев сайтов знакомств? Я сама решила в этом разобраться и записалась на специальные курсы. Да-да, спрос рождает предложение. В наше время есть и такие услуги, причем как для мужчин, так и для женщин.

Ну что ж, с волками жить, по-волчьи выть. Отношения зависят от женщин и состояние жертвы нам не к лицу. Если ты ищешь не развлечения, а долгосрочный союз, хотя одно другому не мешает, то поделюсь с тобой своим опытом и опытом моих сокурсниц. Надеюсь, мои советы помогут тебе стать настоящей пираньей в кипучих водах интернета.

Сначала меня научили распознавать людей. Ты никогда не знаешь, кто скрывается под НИКом с аватаркой. Это может быть мужчина, женщина, заключённый, бот, в конце концов. А следовательно, совсем необязательно влюбляться в свои фантазии.

«Самый распространенный пример произошел на днях с жительницей Солигалича. Она взяла кредит ради возлюбленного по переписке. Он пообещал вернуть ей деньги сразу, но, получив их, пропал. По словам, потерпевшей, с мужчиной она познакомилась в сети Интернет. В ходе переписки он сообщил, что служит за границей, скоро возвращается. Он должен получить солидную выплату, но для того, чтобы вывезти деньги, ему необходимо ни много ни мало – 200 тысяч рублей.»

СКАМЕРЫ. Или, проще говоря, МОШЕННИКИ, именно так их называют на женских форумах. И имя им - легион. Некоторые сайты просто кишат их анкетами и с таких ресурсов нужно сразу уходить.

Истории отставных американских или английских военных и подобных им завидных женихов похожи одна на другую. Как правило, это самые красивые и обеспеченные, если судить по фото, мужчины на сайте. Но в ответ они всегда присылают письма логически не связанные с твоим сообщением. Если речь идёт об иностранце, то он, скорее всего, скажет, что мама у него русская.

Лично мне особенно запомнился фермер средних лет из Техаса. Фотографий у него было несколько. На всех накаченный мужчина с обнажённым по пояс торсом вместе с не менее красивыми лошадьми. Такой даст фору австралийским пожарным с ежегодного календаря. Согласно легенде, он бывший военный, живет один на ферме, доставшейся в наследство от родителей. Его мама из России, поэтому парень хочет жениться только на русской. И всё бы ничего, но он не говорит по-русски. Вы, вообще, можете себе представить, чтобы, живя с нашей соотечественницей, не заговорить по-русски? Да даже куры в вашем домашнем хозяйстве будут откликаться только на русскую речь...

Что же делать в таких случаях? Попробуй задать ему конкретный вопрос или поговорить на отвлечённые темы. Ты увидишь, что он не даст конкретного ответа, зато пришлёт пару листов текста о том, как ты хороша, он влюблён, устал скитаться по гарнизонам, мечтает об общем домашнем хозяйстве и детях, но небольшие и временные трудности с деньгами мешают вашему счастью. Подобные письма ОБЕЗЛИЧЕНЫ. Их можно отправить любой женщине. Подозреваю, что это шаблоны, а ты, отвечая на подобное сообщение, «подписываешься на рассылку новостей» от какого-нибудь жителя Нигерии.

Если это бот, то он настоятельно будет предлагать тебе перейти в какой-нибудь мессенджер. Причём чем менее известен этот мессенджер, тем более агрессивными будут сообщения. Перейдя по присланной ссылке, ты рискуешь не только получить вирус, но и быть взломанной. Опять же, повторюсь, сообщения обезличенные. Это не диалог.

Если же тебе повезло более остальных и тебя обрабатывает живой человек, который пишет осмысленные письма, то упоминание о денежном переводе, должно тебя насторожить. Вспомни, что ты ни разу не видела этого мужчину. Если вы общались по видеосвязи, что вряд ли, это ещё ничего не значит. И потом, как то же он жил до тебя и решал свои материальные проблемы. В конце концов, уважающий себя мужчина не будет просить деньги у незнакомой женщины, а здравомыслящий не влюбится только по фото до первой встречи. А ты достойна лучшего и такой человек точно не для тебя. Если я не авторитет, то попроси близкую подругу или сестру прочитать вашу переписку и спроси её мнение, прежде, чем отправлять деньги. Надеюсь, она промоет тебе мозги стаканом ледяной воды, вылитым на голову.

Анкеты, в которых мужчина настолько хорош, что неотразим ни в одной луже, невероятно презентабелен и занят так сильно, что общается только через сваху, агента или секретаря, тоже бизнес. Поэтому включаю их в раздел «Скамеры».

Скамеров сразу отправляй в БАН! Не трать время на то, чтобы их троллить. Тебя всё равно не читают, а ты морально устанешь. Тем более, что на сайте есть много достойных мужчин, надо только понять какой из них твой.

«В начале осени в Нижнем Новгороде произошел шокирующий случай. Лизу нашли в гараже Сергея Свешникова 2 сентября. Девушка находилась там в заточении в подвале с 24 августа. Все эти дни ее разыскивала полиция. По словам девушки, новый знакомый приходил к ней туда и насиловал. Попытки изнасиловать Елизавету он совершил еще в машине.»

В прессе было написано, что девушка зарабатывала эскортом, но от этого не легче. Любую из нас могут принять за профессионалку, если мы ошибёмся в подаче себя на сайте. И любая женщина может нарваться на неадеквата по неосторожности. Были случаи группового изнасилования, о которых совсем не хочется рассказывать в подробностях. Наша задача исключить знакомство с такими людьми и отсечь их сразу после слова «здрасти», а лучше до него.

Таких товарищей в женских чатах называют КАКАШКАМИ. Это люди, которые приходят на сайт знакомств для удовлетворения своих базовых потребностей: секс, еда, проживание, работа и т.п. Конечно, не все из них бывают насильниками, но все они потребители и хотят тебя использовать. К этой категории можно отнести также и женатиков.

У меня был комичный случай на эту тему. Парень недавно приехал в Калугу из Средней Азии. Ему 19 лет. На вопрос: "Почему ты знакомишься с женщиной в двое старше тебя?" Он ответил с детской непосредственностью: "С молодой нельзя. Она не согласится. А ты рада будешь. Мне жить негде, понимаешь?" Меня такая прямолинейность скорее удивила, чем порадовала. Но есть женщины, которые не прочь вступить в отношения с мигрантами. Я встречала несколько довольно счастливых пар в нашем городе.

Как правило, в анкетах таких людей очень мало информации. Одно фото и то, либо очень старое, либо мутное, либо полуобнажённого мужчины, либо чужое, может быть просто картинка. Обещает прислать настоящее фото в личку. Информацию о себе человек, либо не указывает, либо указывает максимально коротко. В переписке он довольно быстро проявляет себя и переходит к агрессии.

Общаться с анкетами, в которых мало информации и нельзя составить представление о личности, эксперты не рекомендуют. Но если вдруг забыла об этом или повелась, не спеши бежать на свидание. Начни с ним флиртовать в переписке (как это сделать расскажу в следующей статье), если он подхватит игру, то возможно тоже здесь недавно и не знает как нужно себя вести, или знаменитость. Если нет, то начнёт нервничать. И тогда однозначно в БАН! Ведь ты достойна большего и не позволишь какому-то абьюзеру причинить себе боль.

В отдельный абзац хочу выделить людей, находящихся в местах не столь отдалённых. Да, у ЗАКЛЮЧЁННЫХ тоже бывают смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Они выходят в интернет и регистрируются на сайтах знакомств. Более замечательных собеседников я ещё не встречала. Это самые интеллигентные, вежливые, понимающие переписчики. Но выявить их можно. Как правило, они и не скрываются. Например, на фото будет мужчина, у которого вся грудь в куполах. Наколки характерные и символичные, а не как после тату салона. Также по переписке. Ни один мужчина не будет с тобой так долго общаться и избегать встреч. Рассказывать тебе истории, анекдоты, интересоваться твоими увлечениями, настроением, тем как прошёл твой день. В конечном итоге, может расколоться и поведать тебе, как попал за решётку.

У меня был опыт общения с подобными людьми. Один парень сам признался, когда я спросила его про наколки и рассказал всё, как на духу, про непредумышленное убийство. Жаль его было невероятно. Но я ушла по-английски, пока мы друг к другу не привязались.

А второй был понаглее. Он все время требовал внимания и ворчал, когда я долго не отвечала. Потом решил приехать ко мне в гости. Я ответила, что не приглашала и он может снять гостиницу. Это его сильно оскорбило и он перестал общаться. В отношении него я не уверена, что он заключённый, но у парня был специфический юмор. Этот мужчина прислал мне видео, где какой-то махровый урка в фуфайке обещает Маням, Таням, Надям… скоро приехать.

Не спеши жалеть таких людей. Помни, читать твои сообщения и отвечать они могут всей хатой. Пока не возникло желание дождаться его и приютить, отправляем эту анкету в БАН! Не забываем, что ты достойна большего и мужчины с судимостью не для тебя!

АЛЬФОНСЫ И ПИКАПЕРЫ. Это профессионалы, детка. Они специально обучены, чтобы соблазнять женщин. Я бы их даже отнесла к скамерам, но они достойны отдельного внимания. Здесь может помочь только женская интуиция. Нужно быть на чеку на каждом этапе знакомства. Рано или поздно они себя проявят.

Также перед знакомством следует проверить аватарку. Одна и та же фотография не должна встречается в разных профайлах под разными именами. Для этого эксперты советуют пользоваться поисками по изображениям и инструментами для подтверждения личности собеседника.

Ещё они НЕ рекомендуют посылать личные фотографии интимного характера своим новым знакомым. Ты можешь стать жертвой шантажа.

Наверное, кто-то может на меня обидеться, читая эту статью. В ней я называю мужчин переписчиками, анкетами. А какая-нибудь женщина думает, что она такая вся романтичная и пришла сюда за чистым и светлым чувством и прагматизм ей будет только мешать. Я специально использую такие термины, чтобы ты не впала в иллюзии. Ведь женщины больше всего подвержены фантазиям, а потом обвиняют мужчин в обмане. А на самом деле, как бы это обидно не звучало, но обманываемся мы самостоятельно. Поэтому берем свою судьбу в свои собственные нежные и ухоженные ручки, а эмоции под контроль. Помним, что до первого свидания мы можем общаться и с ботом, и с мошенником, и с преступником. Поэтому до начала отношений не позволяем себе впадать в эйфорию!

И напоследок, о первом свидании! Эксперты рекомендуют выбирать общественные места, довольно людные, но чтобы шум не мешал общаться. У тебя должна быть возможность встать и уйти. Ни я, ни профессиональные свахи не могут рекомендовать тебе, когда перейти к сексуальным отношениям. Но помни! Мужчина может уложить тебя в постель сразу просто от скуки, когда ему с тобой не интересно, и он не знает, чем бы ещё заняться вместе. Если в твои планы на этот вечер не входит разовая связь исключительно для здоровья, то читай мою следующую статью. Я поделюсь несколькими профессиональными лайфхаками для удачного знакомства в интернете.

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