«Лавров должен быть в моей косоворотке»: как калужанка полностью изменила свою жизнь

Екатерина Акулиничева - о традициях, байкерах и мечте.

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Бывает, что жизнь в одночасье меняется. Четыре года назад калужанка Екатерина Акулиничева пережила тяжелый развод. Тогда казалось, что мир рухнул.

Но именно в этот момент, как это часто бывает, дверь открылась туда, куда она даже не думала заглядывать.

Сегодня Екатерина - многодетная мама, счастливая жена, дизайнер и мастерица – она умеет ткать.

Время для мечты

В прошлом Екатерина была чемпионкой России по конному спорту. Лошади, ветер, свобода.

Любовь к лошадям у меня в сердце навсегда, это потрясающие животные, - улыбается Екатерина. - Но сейчас я переключилась на железных коней.

В следующем сезоне планирую сесть за руль мотоцикла. Мечта эта была давняя, просто тогда дети были маленькими. А сейчас пришло время, и всё сложилось само собой.

Семья у Екатерины большая: две дочери, младший сын и внук, которому полтора года. По образованию она зооинженер, но по специальности работать не довелось - случились декреты.

Во втором декрете она начала шить для дочери. Пошла на курсы. А около двух лет назад открыла для себя ткачество.

- Средняя дочь занималась фольклором и мы шили ей костюм, - рассказывает Екатерина. – Но чтобы создать полный образ, нужен был пояс. С этого всё и началось. Я решила научиться ткать. У дочери замечательный преподаватель Марина Каргополова. Она посоветовала девушку, которая занимается ткачеством. Я попросила ее хотя бы основы показать. А дальше - сама: интернет, книги. Научиться мне было несложно: здесь больше вопрос техники, как в вязании или бисероплетении. Сложнее определиться, какое изделие будет следующим. Я слежу за своим состоянием, когда работаю - чего бы мне хотелось на данный момент. Например, что-то более легкое, или какие-то символы сделать.

Теперь Екатерина создает аксессуары и пояса с славянскими символами. Но это современное прочтение, которое отлично сочетается с джинсами и другими привычными вещами в гардеробе.

- Ткачество древнее ремесло, оно было еще в каменном веке. Хочется, чтобы наши дети знали. И пояса отлично дополняют современную одежду, создавая мостик между прошлым и настоящим.

В пояса Екатерина вплетает славянские символы.

Будет модный показ

Сегодня Екатерина разрабатывает целую модную коллекцию.

В ее планах - около 15 моделей, где традиции встречаются с современным кроем.

Впервые представила модели худи. Это современные вещи, хотя за основу взяты косоворотки.

- Лавров должен быть в моей косоворотке, - смеется она. - Здесь тоже использую славянскую символику. Беру некоторые моменты традиционных костюмов калужской и тульской губерний и добавляю какие-то элементы.

Материал Екатерина старается использовать натуральный: хлопок, лен, с минимальным добавлением синтетики. Сейчас отшиваются экспериментальные модели. Показ коллекции планируется ближе к весне.

Мастерица говорит, что ей повезло найти грамотного конструктора, которая понимает её самые смелые фантазии. Например, такую горловину, как придумала Екатерина, на худи не делают, но ей нужна была именно такая.

- Знаете, если взять простую женскую рубаху наших прабабушек, там всё продумано до мелочей. И это невероятно удобно! - восхищается она. - Я сама ношу такое худи с огромным удовольствием.

Первые изделия в коллекции.

Оберег в дорогу

С тайм-менеджментом у Екатерины, по ее собственному признанию, беда.

- Сделайте мне в сутках 48 часов! - просит она. - Сын ещё маленький, ему нужно внимание уделять. Обычно в первой половине дня работаю, а во второй - семья, дети.

Уставать ей не дает поддержка близких. Супруг Екатерины - байкер, и теперь их общий отдых - это шум моторов и байкерские фестивали.

- Байкеры - одна большая семья. Я недавно попала в это сообщество и, честно говоря, удивилась, но многие из них тоже глубоко увлечены славянской историей! Я нашла своих людей, которые меня понимают, - делится Екатерина.

- И в дорогу я всегда беру с собой оберег, который сделала сама. Верю в это на 100%. Ручной труд - это не просто мастерство, это энергия, которую ты пропускаешь через руки.

Наши прабабушки не просто так соблюдали строгие правила: в какие дни можно ткать, а в какие нет. В этом заложен огромный смысл и мудрость.

Детей пока её творчество не увлекает, она их и не принуждает - у каждого свой путь. Но они видят, чем занимается мама. И для Екатерины важно, чтобы они знали традиции, историю, корни.

- Я телевизор не смотрю, но буквально вчера супруг смотрел, и я случайно услышала, как Путин говорит: если у дерева крепкие корни, его не сломать.

Важно беречь, сохранять традицию, пусть даже в современном прочтении. Понятно, что всех в кокошники мы не можем нарядить.

Но помнить об истоках и дальше продвигать это надо. Это то, на что мы опираемся.. Когда я погрузилась в древнюю славянскую историю, столько для себя открыла - это книга жизни.

Такие вещицы можно носить с собой в качестве оберегов.

Манжеты смотрятся очень необычно.

Нити судьбы

Оглядываясь назад, на тот тяжелый период четырехлетней давности, Екатерина говорит:

- Было очень сложно, но я благодарна за весь этот путь. Потому что смогла найти дело, которым горю. В семье произошли позитивные изменения, я счастлива со своим нынешним супругом. Круг общения, ритм жизни, смыслы - всё полностью поменялось.

А сейчас в её жизни произошло ещё одно чудо - выставка её работ открылась в Доме мастеров и продлится до 22 ноября.

Называется она «Нить судьбы». Нить здесь становится метафорой времени, связывающей прошлое и настоящее.

В зале можно увидеть худи из будущей коллекции и бранное ткачество.

- Это когда заправляется бёрда узорными нитями, и мастер выбирает их по рисунку, по определенной схеме, - поясняет Ектаерина. - Метафорически можно сопоставить с нашей жизнью: в какой-то момент мы делаем свой выбор в ту или иную сторону.

Вот так из нитей Екатерина сплела свою новую, счастливую судьбу. 0+