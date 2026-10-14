В Обнинске из-за аварии жители остались без воды
Трубу прорвало в районе дома №1/3 на улице Пушкина.
Без воды остаются следующие дома:
- пр. Ленина, 6/4,
- ул. Менделеева, 2/1,
- ул. Пушкина, 1/3,
- ул. Пушкина, 2/5.
- Место повреждения выявлено. Ведутся аварийные ремонтные работы. Бригада делает всё возможное, чтобы завершить работы как можно скорее, - прокомментировали в администрации Обнинска. - На время ремонта организован подвоз воды. Машина находится между домами №1/3 по ул. Пушкина и №4/3 по пр. Ленина.
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