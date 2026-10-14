На улице Чичерина в Калуге появилось леерное ограждение
В среду, 14 октября, глава города Дмитрий Денисов рассказал, как продвигается реконструкция.
Там сейчас работает несколько подрядчиков.
Началась установка леерного ограждения, начал всходить газон.
Вскоре на бульваре поставят новые скамейки, урны и вазоны.
Кроме того, дорожники готовятся к укладке верхнего слоя асфальта.
Завершается ремонт фасадов домов.
Также до конца года власти собираются отремонтировать два междворовых проезда на участке от улицы Чичерина до Телевизионной.
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