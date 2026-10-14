От пустыря до места притяжения: калужский Сквер журналистов украсили муралом
Торжественное открытие нового арт-объекта состоялось в среду, 14 октября в Доме печати.
Давняя идея превратить замусоренный пустырь за этим зданием в уютное пространство начала воплощаться в прошлом году при личном одобрении губернатора.
В проект охотно включились все калужские СМИ, поддержку оказал в том числе и медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга». Его также активно поддержали областные и городские власти.
Территорию очистили и облагородили в ходе масштабного субботника, а 31 июля прошлого года на место будущего сквера установили закладной камень. Следующим этапом развития территории стало сегодняшнее мероприятие.
Мурал с изображением Юрия Гагарина теперь можно увидеть на обратной стене Дома печати – лицом к скверу.
Еще не утвержден окончательный проект нового пространства, но калужане уже предложили ряд вариантов, окончательный из которых выберут голосованием.
Открытие нового арт-объекта символично послужило стартовым событием фестиваля «Берега».
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