Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство От пустыря до места притяжения: калужский Сквер журналистов украсили муралом
Новость дня Благоустройство

От пустыря до места притяжения: калужский Сквер журналистов украсили муралом

Михаил Тырин
14.10, 15:25
0 671
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Торжественное открытие нового арт-объекта состоялось в среду, 14 октября в Доме печати.

Давняя идея превратить замусоренный пустырь за этим зданием в уютное пространство начала воплощаться в прошлом году при личном одобрении губернатора.

В проект охотно включились все калужские СМИ, поддержку оказал в том числе и медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга». Его также активно поддержали областные и городские власти.

Территорию очистили и облагородили в ходе масштабного субботника, а 31 июля прошлого года на место будущего сквера установили закладной камень. Следующим этапом развития территории стало сегодняшнее мероприятие.

Мурал с изображением Юрия Гагарина теперь можно увидеть на обратной стене Дома печати – лицом к скверу.

Еще не утвержден окончательный проект нового пространства, но калужане уже предложили ряд вариантов, окончательный из которых выберут голосованием.

Открытие нового арт-объекта символично послужило стартовым событием фестиваля «Берега».

В церемонии открытия приняла участие руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова.
В церемонии открытия приняла участие руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустойство
Лента настроения
8 оценили
0%
25%
25%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpOanFKbVFPN2ZmcHFIVWhJbWNHeGc9PSIsInZhbHVlIjoiRUw3Zlhzangva012L3ZKOFBCTlQ3N01uczNHbXZCZmlOWk5KUUhEMnZ0QXd2b0JjRnVobFlnUzZnMWcyUitnRk5BeTVTK2RlRDJvcGRucGR1UVVjZURuSG9XcHY0b21pcWVNbEMwb2tWUmhDdEtBQTYwdlZaSjJ3UHNFUjliT2J1aldoQUx6RGRBZlZDQTRoanVIVWI4NSs1dmJzQ2ZZSUl2eVNUVjAxYkhwd0diNjhzbndIN29ZZlVyTXZwUlhCd0hrUFdhMXFiTjhwdG8xbWc5RHV3bFFLQkJoVTJmZlVHV3NIT0hKK1VQb3RrVERhUjFWZ245UzZySFVyY2dwcFd3ZGtLUHRUclAwcjU3UjF5c29OQy9CL2xpOUtxeVczelE2TkgvTFpuSGhTTFVoSzhrV0p3eDRCSGJsM0gvOFVhL1FQMmpRU3NiSHdpd2FhYzcvVTEwMEU1ZGRTNjZOK3VueXRWRGRUVDg3RTdrWHhwd0VqU2dUbG9pTEFOU2hObkRmNHluRW13R2poRkhKSndleGJRNDRVYTNLRTJwUzh2VWM0T0xxTGZpQlNRcTczNm1sT0Y5WGV3RUUydHRDRCIsIm1hYyI6ImRjYjA3NDBlYzkwMzE0MzdkM2YyYjlkZGE5NzlmMjk3MDIzOGJkOGI5ZmUxMTU5OGFhZDE2ZjdlMTAzYmU3ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJZV1Q0ODNZclBiQUJsRjdqTUx1NWc9PSIsInZhbHVlIjoick1tR0hDRTUwV0RmdHp0UmhlaUREdVdGdENaYVRHQ01NQVhNS2lTMld6eDlqZGY1UDFyQll4WU1pWnBvVktMeG5qdDl6UE9Yd1d4V3pYN25aWWp6UzI4WEVkclRKSUkvSXV4aUl1cFFMQ3dhMGtBeTVEbDFoY2Ixd1h2SmU1UjVIeGZFOHRnQ01RK3F6SEliZDY4MEtVdm9TdEgzOUp1OHQ1VW9RTHF2bXVXbHdGd3A1eFh3K3FFSmIrTG9RZ2dDTFlBSThUenZxekVZSERnb1lTOTIrRkdHZzA0ZWhWalVudXA1SnRwUmZoaEpidnA4bkhuZ1JaczFGNC9XSW82MWh5S1BFOXZVeXN2cjBMZG0yMmE3Q09IMlBJN1dlcGlOd1BZOFBQZzhibG9KdUNlcFVrYmZ3dEpXVHBIZElhVll2aUV3QTRLL01nQk5lLzIwSEthZUQ4clpKb2YvUk02SmdYM2RKYlN2Y0xsVmxITEllZ0s0alVUajZnYzlrRjJVV1k3S0ZjWENObFptVWg0UHZVLzIwVmJSYy9TekdoSHQ1VnhaVzgxVWtNQWI3SFczdG83Y0VBeVhFU2VKZHY1SDYvcHlXMUp5OGRmeURMWGsrUGY3MHFBbnFhRlE0bFQvTmIyY2ROU3Z3UHBHTzdPdjV5UG43bGFXUTQ1M2RPTXNPSmJMT3psUlIxTDZRa00weGROSk5XcTJuYmIrMy9mL3A0ZVpKZmpaUVFiM2szT2tSSmMyOGZzSHEra2xNalVlT0g2N0J0RUJKNGxKblduc0RtVEdjdXZXYmRGak53TStqSG1tOFMyUGxTeGxzSGtnM3JiVFVRdVhHQWxVemJ2aCIsIm1hYyI6IjQ1ZWJiZTY0Zjg0MDFkMzFjYjgwNjgwMGRjZjA2NDk1NjM3NWNkYjliMGYyZWE2M2MzZjQyNmE4Y2FlNzUyZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+