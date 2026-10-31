Дом на ул. Привокзальной, 6: розы есть, асфальта нет

Фото из архива Елены СОКОЛОВОЙ.

Есть в Калуге дом, который в конкурсе «Калуга в цвету» участвовал впервые - и сразу взял первое место.

Трёхэтажный, старенький, 1960 года постройки, всего два подъезда.

Улица Привокзальная, 6 (Калуга-2).

Старшая по дому здесь Елена Дмитриевна СОКОЛОВА. Именно она в этом году взялась за заброшенный участок, привела его в порядок.

- Живу в этом доме 12 лет, - рассказывает Елена Дмитриевна. - Жители здесь и раньше занимались благоустройством, за каждым какой-то участочек был закреплен. Я продолжаю это поддерживать.

Но один участок брошенный был, никто не ухаживал.

Подходишь к подъезду - с одной стороны цветы есть, с другой нет, некрасиво. Ну и решила навести красоту.

Весной купила саженцев, посадила. Дочь, внуки помогали.

Гортензии, розы, каллы

Что только не появилось здесь в этом сезоне! Три метельчатых гортензии - цвели всё лето, даже самая маленькая.

Семнадцать роз - одна плетистая, остальные кустовые, все разного цвета. Есть необычная, приглушенно сиреневая.

- Мне такой цвет не очень нравится, но все говорят: интересный, ни у кого такого не видели, - говорит Елена Дмитриевна.

Посадила и каллы - красные, белые и жёлтые. Говорит, в городе мало кто их сажает: дорогие, капризные. Но у Елены Дмитриевны они цвели.

А ещё поставила прудик с уточками, фонтанчик. Камушки привезла с речки, красиво разложила.

- Ухаживала, полола, поливала - у нас шланг имеется для полива. Дачи у меня нет, но сейчас в интернете много информации, можно всему научиться. И с людьми разговариваем, кто-то своим опытом делился, - говорит она.

Сиреневая роза (справа) очень необычная.

Для взрослых и детей

Жители здесь и на субботники выходят, убирают территорию. Женщины цветы сажают, причём разные поколения. Есть бабушка 82 года, которая тоже цветником занимается.

- Мы ей, конечно, помогаем, шланг она не таскает, но поливает сама, - объясняет Елена Дмитриевна. - А кто-то и цветочек какой ей принесёт.

Есть мамочка многодетная, она увлеклась цветами, со своими детками сажала. как что делать в цветнике. В конкурсе её поощрили. Я всех подстёгиваю, и они подтягиваются.

И что важно - никто цветы не рвёт.

- Пока сижу в этом цветнике, рыхлю, пропалываю, люди мимо проходят, останавливаются, говорят: «Как у вас красиво, большое вам спасибо». Это очень приятно, - делится Елена Дмитриевна.

А дети так вообще обожают этот уголок.

- Там же фонтан, фламинго стоит, ёжик, мухомор, колобок (сами «слепили»). И дети все тут, возле цветника стоят, разглядывают. Детей столько, будто я детский сад открыла. Им интересно, - рассказывает она.

Рядом дом №4 - там тоже очень красиво, и они раньше участвовали в конкурсе. Так что два дома подряд с цветниками. Сюда гулять приходят, фотографируются.

«Обратите на нас внимание»

Но не только цветами живёт двор. Дом старый, и забот о нём хватает.

- Мы следим за его состоянием. Что-то своими руками делаем. Бывает и складываемся, краску купим - заборчики красим, ещё что-нибудь делаем.

В управляющую компанию обращаемся. По крайней мере, у нас в подвале чистенько, коммуникации отремонтировали в первую очередь. И рады, что не останемся без воды или без отопления.

Окна в подъезде поменяли на красивые, пластиковые, поменяли вторые входные двери, - перечисляет Елена Дмитриевна. - Потихоньку делаем, что можем.

Во дворе много цветов, лавочка, дерево тень даёт. Но асфальт ужасный. За это сейчас и переживает старшая по дому.

- Нам бы асфальт поменять. Бьёмся, бьёмся - никак. И хотим дом покрасить. Своими силами нам не управиться. Это очень дорого, - вздыхает она.

Подали заявку на участие в программе.

- К нам пришли, посмотрели, сказали: «У вас ещё неплохой асфальт», - говорит Елена Дмитриевна. - Будем ждать, может, нас всё-таки услышат.

Потому что во дворе цветы красивые, а дом непокрашенный, асфальт ужасный. Мы уже цветочками показываем контраст - обратите на нас внимание!

Каллы зимуют в холодильнике

Сейчас в цветнике осень. Елена Дмитриевна почти всё срезала. Как раз сегодня осеннюю уборку провела.

- Под листвой же всякие мошки скапливаются, которые вредят цветам. Всё убирала, почистила цветник.

Розы прижились и ещё цветут, теперь надо их к зиме готовить.

- Буду землёй присыпать. И морозы жду. Розы надо по морозам обрезать.

А если сейчас обрежешь, они начинают новые ветки давать. Каллы уже выкопала, луковицы обчистила, обработала – целую операцию провела. И положила в холодильник. Каллы хранятся в холодильнике, - делится секретами старшая по дому.

- Бассейн оставила, просто воду слила. А фигурки убрала.

О планах на весну она говорить не хочет, но дома на окне уже посадила однолетники на следующий год.

- Я бы хотела, чтобы портулак был, его редко здесь встретишь. Сальвия, она низкорослая, думаю узорами её посадить.

Но сейчас говорить рано. Вдруг зима будет морозная, как вымерзнут мои розы!

Поэтому жду весны. Тогда уже буду думать, как между роз другие цветы красиво распределить.

Гирлянды в подъезде

Через два месяца Новый год, и во дворе уже есть планы на праздники.

- В прошлом году я жителям предложила украсить подъезд к Новому году. Окна у нас высокие. Купили гирлянды, старались, чтоб цвета совпадали в обоих подъездах. И всё в огоньках было.

Двери украсили праздничными веночками. И жители вынесли новогодние украшения, у кого что было, развесили на этажах, на лестнице, - показывает фото Елена Дмитриевна.

Но готовиться тогда начали заранее.

- Ещё с лета всё покупали, потому что не в сезон новогодние украшения дешевле стоят.

И к нам пришёл совет ТОС, посмотрел, оценил наши старания и подарил две гирлянды на входную зону перед домом. Наши мужчины повесили, - рассказывает она.

А вот ёлочку в доме не ставили.

- У нас везде ёлочки, мы же в лесу живём, - улыбается Елена Дмитриевна.