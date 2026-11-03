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3 ноября в Калуге открыли монумент «Человек и труд»

Что происходило в Калужской области 3 ноября в разные годы.
03.11, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 3 ноября.

1798 – «3 пошел снег и стало морозить». (Из записок купца Губкина)

1891 – умер архимандрит, историк, археограф-славист Леонид (Кавелин Лев Александрович 1822 – 22.10.(3.11).1891), автор исследований по истории церквей и монастырей Калужского края. Похоронен в Троице-Сергиевой лавре.

1896 - родился Михаил Петрович Краснопивцев (3.11.1896-15.02.1942). Советский военачальник, полковник, командир 473-го полка 154 стрелковой дивизии. Участник Калужской наступательной операции и освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Участвовал в боях под Юхновом. Погиб 15 февраля 1942 года в одном из боев при выходе на Варшавское шоссе западнее Юхнова. Похоронен в деревне Гулино Мосальского района.

1951 – Трактористы перевыполняют нормы

«Заложим основу высокого урожая будущего года» - под таким лозунгом широко развернулось социалистическое соревнование среди механизаторов Угодско-Заводской МТС на подъеме зяби.

Лучших результатов в соревновании добился тракторист тов. Богуславский. Он ежедневно перевыполняет норму выработки. Значительно больше дневной нормы вырабатывает тракторист тов. Карханов…

Пахота зяби производится с хорошим качеством. (Из публикаций газеты «Знамя»)

1977 – на Московской площади был открыт монумент под названием «Человек и труд». Авторы памятника: скульптор В.М.Клыков, архитекторы Е.И.Киреев, П.Т.Перминов. В народе же этот памятник больше известен под шутливым названием «Пашка из "Ромашки». Это прозвище он получил потому, что по соседству с ним, на месте нынешнего ТЦ «Московский», раньше находилось кафе-рюмочная «Ромашка», где пролетариат частенько любил расслабиться после рабочего дня.

1990 – в Москве скончался композитор, профессор Московской консерватории по классу инструментовки Николай Петрович Раков (1908—1990) — советский композитор, дирижёр, пианист, скрипач, педагог.  Николай Раков родился 1 (14) марта 1908 года в Калуге, в богатой семье купца Петра Степановича Ракова, который после 1917 года отдал всё, вплоть до своего огромного магазина городу, а сам пошёл работать туда простым продавцом. В Калуге юный Николай Раков начал постигать азы музыкального искусства. Сегодня одна из музыкальных школ нашего города носит его имя.

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