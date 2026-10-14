В Калуге канализацию забили курткой
Её вытащили из колодца у дома №11 на улице Дружбы, рассказал 14 октября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
- Такие находки — не просто неожиданность для специалистов, а причина засоров, которые мешают нормальной работе системы водоотведения, - пояснил он.
Лежнин призвал калужан не смывать в канализацию различный мусор. Это все приводит к засорам.
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