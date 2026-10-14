В Калуге канализацию забили курткой

Её вытащили из колодца у дома №11 на улице Дружбы, рассказал 14 октября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Такие находки — не просто неожиданность для специалистов, а причина засоров, которые мешают нормальной работе системы водоотведения, - пояснил он.

Лежнин призвал калужан не смывать в канализацию различный мусор. Это все приводит к засорам.