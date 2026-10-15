Жительница Малоярославца помогла расчленить убитого мужчину

Об этом случае в четверг, 15 октября, рассказали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Обвиняемой проходит 45-летняя женщина.

- Весной 2026 года в ходе ссоры у себя дома в Малоярославце хозяин жилища подверг избиению своего знакомого. Полученные повреждения привели к смерти потерпевшего на месте происшествия, - заявили в СК. - Желая избежать ответственности, фигурант расчленил тело погибшего. Скрыть следы преступления мужчине помогла его бывшая супруга. Вместе они поместили останки в чемодан и пакеты и выбросили в реку Лужа в черте Малоярославца. Кроме того, женщина смыла химическим средством следы крови потерпевшего в жилище.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы.