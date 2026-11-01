Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 1 ноября в Калуге открылась культурно-просветительная школа
Новость дня Общество

1 ноября в Калуге открылась культурно-просветительная школа

Что происходило в Калужской области 1 ноября в разные годы.
01.11, 05:00
6 8846
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 1 ноября.

1793 – из протокола заседания приказа общественного призрения: «… приказали согласно оному его сиятельства (Долгорукова П.П.) предложению при главном народном училище публичной библиотеке быть». «Охотники до чтения книг» могли читать их в библиотеке бесплатно («безденежно»), а на дом книги выдавались за небольшую плату. Тогда же, при упомянутом училище, была открыта и книжная лавка при типографии, доходы с лавки и поступали на содержание библиотеки, которой могли пользоваться посетители.

1796 – «Ноября 1. Снег выпал и стали на санях ездить». (Из записок купца Губкина)

1868 – пост калужского губернатора, который он занимал четыре года, покидает Спасский Владимир Никифорович (1824 – 7.04.1877) – тайный советник, камергер. При Спасском продолжалось благоустройство губернского центра. Мостились улицы, строились новые частные каменные дома.

1-2 ноября 1910 г. – рапорты перемышльского и козельского уездных исправников губернатору о пребывании Л.Н. Толстого в Шамордине и Оптиной Пустыне в дни ухода из семьи и смертельной болезни. (Из публикаций Ю. Сухоцкого)

1933 – умер художник-любитель Григорий Волнянский, автор серии карандашных рисунков «Старая Калуга». Эти работы имеют не только художественную, но и историческую ценность, повествуя нам о Калуге 20-х гг. прошлого века.

1947 – состоялось открытие Калужской областной культурно-просветительной школы. Она была создана в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 11.08.1947 г. № 1890-р на основании решения исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 22.09.1947 г. №52-1110. Это учебное заведение должно было осуществлять подготовку кадров работников культуры Калужской области. В связи с ростом востребованности специалистов, введением различных специальностей в образовательный процесс, в название учебного заведения вносились изменения:

  • 1947–1969 гг. — Калужская областная культурно-просветительная школа;
  • 1970–1989 гг. — Калужское областное культурно-просветительное училище;
  • 1989–1991 гг. — Калужское областное училище культуры;
  • 1992–2004 гг. — Калужский областной колледж культуры;
  • 2004–2012 гг. – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Калужское областное училище культуры и искусств».
  • 2012–2016 гг. – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской области «Калужский областной колледж культуры и искусств».
  • С 2016 г. - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области "Калужский областной колледж культуры и искусств"

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество история калуги
Лента настроения
18 оценили
0%
17%
56%
11%
0%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndLcDYyRExrckx3dklhMGN3T1UwMFE9PSIsInZhbHVlIjoiUVNHbzNOWFVRYzJsaDZGK1NmV3lPZ3J3S0l1aXJFYmE4ZklTRlRvNzNnd0J6c1BWTmp6OUYvaE9lb1h0K0tJNTMvbnFUR3JRS0hKSDBEMjZMVnBYcHpSSnFxbk15MVdHelBoRGxSM3dGNGtIcVpZSC80aUVFWU9TMDVYSnNvU3U0L0xHcjk2NE1SZng1UFBvTlB2ajliNllFTkNybDVnMm1VYmxxc3pNUEZQZXhwQXVCa2pQNTBITmVkWjd1R05vQzNCZE1LV0Jidzl4a2JEMkFzZzJQblVJVS91aC9BV0xjWFlsWGxsL2UyaWF2VXA5UW52UTVJcEYyTzVJQmFQME9ZVVM2V2JNbnBlUWF6czBET1ppdUcxTFlzRGpKQ0p3RXJZZWFreGYyUk5JYVRjMzFSZ3JaSVhmaWFvdHpsMEllNjZ6c2E3dWJEdFphR3lPU3F3VlJSSEh6aXI0K2I1RU01QVVuQmhjd3FmOUNOdEJkWlZRWkdSYTVCcDEzTWRzeEJzQksrVkZUWElSSStoMHRYNjZMM3ZmZks1c1RFeldESGtMK1h3bG84b0tNNWVlSFN2aWUxOGh0R01KMEg3biIsIm1hYyI6Ijg2ZDBhNDZjMTY3ZDBhOTAwOWFhZjdlNDk3N2Y2ZGMwNjc5ZGU2ODQ1YTkwODNiNThiNzRkNDgxMjM0OWM3NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZMUFFZY1lmOHQzdkNKLzRGRG9SUXc9PSIsInZhbHVlIjoiL1pXMXYyTGdCa1dTTDZxS3VWUnhPcVd0WkN0LzRmSDlYU0xNeENpWURsNFErdUZrVjFaTytIN2NpR1lJQlVpMGxMb3duSmhmM3lXZmczaTV0dnAwczYwVmVGTExZaFR3dXcwU1FCUnBqelg2dmVOZVRwOThZY2w4ZlgvL3NmNm9zSUV0M01pakZLZ01PbFZ6N1llMEdBbmFzTVUwbzdWaWJwc2k3T2l1anh4Q3RmVHR3Yk45WjFnQ2VBWjFvUW1jOTVDUWdIbE1QeCsvSW5YaEo3RVR1bENiZjM4cGVTWlAwUTgvK1F0WGVrVEZleCtxWVE3SG1vT2duZlF6dmNPbUJnUUs0NHFrZ214VFJ1bDR4eTM4T0ppdnlwUzF6Y0NXOW55Rk9XY1p6UlVHRXF4TU5aeE1YWEEwc1ZjUmdQOEFPYzJYd0s2SUpPUXlzMlF5SThrY1lFN1BKRTY1ZVo5VU9NUkNCWHJKWnR6M1J0eHVVeXFremNRY0VBcWRhUkxNVFo3aDZBNzRKSFoyZ01xbVNNT0RXcnNaQVV2dmJ5c3Bzdk1NSU9MRnI4dG9xSE1VK0pGWU16MlZacVZwaUc5VEtaZVFLeVdCenNCaXk1dHpITmUzSVZPMENENStaVm5Wcjk1RCtVUmR1a09yQmZYc1BIRERwcDdocTlFb09pQzhEOWorOXV0TTJlaUZHQXpEQlZ2aitwQngxelhiUEZ5OW8rZU1UOGRIWUVTQTZ2Ynhsa2xCc3dRR283dVJaajlZR2ZObXJrbWUwb0loZ2IwcGlqN2x4UjBzcFRzYUc1RVhDT0FHemd3QmEyUXovM2lENHZYZVRTVjhSMTZnWVVabiIsIm1hYyI6IjNiMzMyYmVkMDAyOTdiZmUwYjE4N2MzYzgwZmFlMzZjZDQ5MjdkZWYwMGRlZGI3N2FlZDdjNzZmNzc2ZWYzYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+